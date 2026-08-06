+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Августа , 10:45

«Мин һинән бер ҡайҙа ла китмәйем»

Билдәле  йырсы Илмира Нәғимова яҙылыусыларын тағы ла шаҡ ҡатырҙы.

«Мин һинән бер ҡайҙа ла китмәйем»«Мин һинән бер ҡайҙа ла китмәйем»
«Мин һинән бер ҡайҙа ла китмәйем»

Башҡорт һәм татар эстрадаһы йондоҙо, билдәле йырсы Илмира Нәғимова үҙенең ижади тормошондағы яңы ваҡиға тураһында һөйләне. Артистка 8 августа буласаҡ яңы лирик композицияһының премьераһын анонсланы.

«Үпкәләтмә мине, хатта насар булһам да, хатта арабыҙға көҙҙәр инһә лә, мин һинән бер ҡайҙа ла китмәйем» — нәҡ ошондай һүҙҙәр бар Илмираның яңы йырында.

Быға тиклем ул яңы дуэт тураһында һөйләгәйне инде.

— Был дуэттың кем менән булыуын күҙ алдына ла килтерә алмаясаҡһығыҙ! Тиҙҙән... — тип  хәбәр иткән ине ул социаль селтәрҙәрҙә.

«Илмира, һеҙ матур һәм таланлы», «Үҙемә оҡшай, көтәм», «Яңғырашы бик наҙлы, матур», «Илмирәкәй, беҙ һине яратабыҙ», — тип маҡтаны йырсыны фанаттары.

Шулай уҡ яҙылыусылар яратҡан артисткаларының кем менән дуэт йырлауы тураһында бәхәсләшә башланы. Төрлө фараз булып сыҡты — Марат Яруллин, Рәдиф Зарипов, Фирҙүс Тямаев, Ришат Төхвәтуллин, Элвин Грей. Ҡайһы бер фанаттар быны Гүзәл Уразова йәки Илсиә Бәҙретдинова тип тә фаразланы. Әлеге ваҡытта Илмира был серҙе асып бирмәне.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика