Башҡорт һәм татар эстрадаһы йондоҙо, билдәле йырсы Илмира Нәғимова үҙенең ижади тормошондағы яңы ваҡиға тураһында һөйләне. Артистка 8 августа буласаҡ яңы лирик композицияһының премьераһын анонсланы.
«Үпкәләтмә мине, хатта насар булһам да, хатта арабыҙға көҙҙәр инһә лә, мин һинән бер ҡайҙа ла китмәйем» — нәҡ ошондай һүҙҙәр бар Илмираның яңы йырында.
Быға тиклем ул яңы дуэт тураһында һөйләгәйне инде.
— Был дуэттың кем менән булыуын күҙ алдына ла килтерә алмаясаҡһығыҙ! Тиҙҙән... — тип хәбәр иткән ине ул социаль селтәрҙәрҙә.
«Илмира, һеҙ матур һәм таланлы», «Үҙемә оҡшай, көтәм», «Яңғырашы бик наҙлы, матур», «Илмирәкәй, беҙ һине яратабыҙ», — тип маҡтаны йырсыны фанаттары.
Шулай уҡ яҙылыусылар яратҡан артисткаларының кем менән дуэт йырлауы тураһында бәхәсләшә башланы. Төрлө фараз булып сыҡты — Марат Яруллин, Рәдиф Зарипов, Фирҙүс Тямаев, Ришат Төхвәтуллин, Элвин Грей. Ҡайһы бер фанаттар быны Гүзәл Уразова йәки Илсиә Бәҙретдинова тип тә фаразланы. Әлеге ваҡытта Илмира был серҙе асып бирмәне.