+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Августа , 11:55

Ике кеше урында уҡ йән биргән...

Уларҙың береһе бәлиғ булмаған бала.

Ике кеше урында уҡ йән биргән...Ике кеше урында уҡ йән биргән...
Ике кеше урында уҡ йән биргән...

Ниһайәт, суд ике кешенең ғүмерен өҙгән ҡурҡыныс юл-транспорт ваҡиғаһына сәбәпсе булған йәш водителдең яҙмышын хәл итте.

Билдәле булыуынса, республиканың Салауат ҡала суды үлемгә килтергән аварияла ғәйепләнеүсе 25 йәшлек егеткә ҡарата хөкөм ҡарарын сығарҙы. Был турала Башҡортостан Юғары судының матбуғат хеҙмәтендә хәбәр иттеләр.

2026 йылдың 31 июлендә иртән Салауат ҡалаһында  йәшәүсе иҫерек килеш автомобиль руле артына ултырған, ул үҙенең хәрәкәт һыҙатынан сығып, бордюр ташына барып бәрелгән, ә унан һуң ағасҡа барып төкөгән.

Авария һөҙөмтәһендә ике пассажир, шул иҫәптән бәлиғ булмаған ҡыҙ бала, ваҡиға урынында уҡ һәләк булған. Тағы ла өс пассажир, уларҙың береһе бәлиғ булмаған бала, төрлө дәрәжәләге йәрәхәттәр алған. Уларҙы дауаханаға оҙатҡандар.

Ғәйепләнеүсе быйылғы йылдың 30 сентябренә тиклем һаҡ аҫтына алынды.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика