Ике кеше урында уҡ йән биргән...

Ниһайәт, суд ике кешенең ғүмерен өҙгән ҡурҡыныс юл-транспорт ваҡиғаһына сәбәпсе булған йәш водителдең яҙмышын хәл итте.
Билдәле булыуынса, республиканың Салауат ҡала суды үлемгә килтергән аварияла ғәйепләнеүсе 25 йәшлек егеткә ҡарата хөкөм ҡарарын сығарҙы. Был турала Башҡортостан Юғары судының матбуғат хеҙмәтендә хәбәр иттеләр.
2026 йылдың 31 июлендә иртән Салауат ҡалаһында йәшәүсе иҫерек килеш автомобиль руле артына ултырған, ул үҙенең хәрәкәт һыҙатынан сығып, бордюр ташына барып бәрелгән, ә унан һуң ағасҡа барып төкөгән.
Авария һөҙөмтәһендә ике пассажир, шул иҫәптән бәлиғ булмаған ҡыҙ бала, ваҡиға урынында уҡ һәләк булған. Тағы ла өс пассажир, уларҙың береһе бәлиғ булмаған бала, төрлө дәрәжәләге йәрәхәттәр алған. Уларҙы дауаханаға оҙатҡандар.
Ғәйепләнеүсе быйылғы йылдың 30 сентябренә тиклем һаҡ аҫтына алынды.