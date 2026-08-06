+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Августа , 06:00

Өфөләге үлемдән һуң Бастрыкин доклад талап иткән

Әсәһе бер нисә тапҡыр 18 йәшлек ҡыҙына “ашығыс ярҙам” саҡыртҡан, әммә ҡыҙҙы дауаханаға һуңлап алып киткәндәр. Ваҡиға буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған, тикшереү бара.

Өфөләге үлемдән һуң Бастрыкин доклад талап иткәнӨфөләге үлемдән һуң Бастрыкин доклад талап иткән
Өфөләге үлемдән һуң Бастрыкин доклад талап иткән

 

Өфөлә 18 йәшлек ҡыҙҙың медицина учреждениеһында вафат булыуы факты буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Был хаҡта Башҡортостан буйынса Тәфтиш комитетының матбуғат хеҙмәте хәбәр итте.

 

Тәфтиш мәғлүмәттәре буйынса, июль айында дауаханаға килтерелгәндән һуң 18 йәшлек ҡыҙ вафат булған. Асыҡланыуынса, ҡыҙҙың әсәһе бер нисә тапҡыр ашығыс медицина ярҙамы саҡыртҡан, әммә ҡыҙҙы дауаханаға өсөнсө саҡырыуҙан һуң ғына алып киткәндәр.

 

Рәсәй Тәфтиш комитеты рәйесе Александр Бастрыкин Башҡортостан буйынса Тәфтиш комитеты идаралығы етәксеһе Владимир Архангельскийға енәйәт эшен тикшереү барышы һәм асыҡланған хәл-ваҡиғалар тураһында доклад әҙерләргә ҡушҡан.

 

Әлеге ваҡытта енәйәт эше буйынса тикшереү дауам итә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика