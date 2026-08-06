+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Августа , 06:10

Бер түгел, ике айыу!

Башҡортостан милли паркында һирәк күренеш камераға эләккән.

Бер түгел, ике айыу!Бер түгел, ике айыу!
Бер түгел, ике айыу!

Был – бик һирәк осрай торған күренеш. Экологтар әйтеүенсә, айыуҙар ғәҙәттә яңғыҙ йәшәй. Ике өлкән айыуҙың тыныс ҡына бергә булыуы мул аҙыҡ булғанда, миҙгелле күсеш осоронда йәки үрсеү мәлендә генә  мөмкин.

 

Йәй айҙарында айыуҙар ҡышҡа май туплау өсөн әүҙем туҡлана. Эҫе көндәрҙә улар ҡуйы урмандарҙа йәки һыу буйҙарында ял итә, ә иртән иртүк, кисен һәм төндә айырыуса әүҙем була. Аҙыҡ эҙләп улар тиҫтәләгән саҡрым ара үтергә мөмкин.

 

Милли парк хакимиәте йәнә бер тапҡыр иҫкәртә: урман — ҡырағай йәнлектәрҙең йорто. Шуға күрә ял итеүселәргә айыуҙар менән осрашыуҙан һаҡланырға, аҙыҡ ҡалдыҡтарын ташламаҫҡа һәм ҡырағай хайуандарға яҡын бармаҫҡа кәңәш ителә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика