Һаҡ булығыҙ! Илмырҙа күлендә сир таралған!

Ҡушнаренко район суды Илмырҙа күле эшмәкәрлеген туҡтатып тороу тураһында ҡарар сығарҙы. Был хаҡта Башҡортостан Юғары судының матбуғат хеҙмәтендә хәбәр иттеләр.
Илмырҙа күленең 2-се ҡомлоғонда ял итеүселәр араһында эсәк инфекцияһының ете осрағы асыҡланғандан һуң, белгестәр эпидемиологик тикшереү үткәргән. Тикшереү барышында асыҡланыуынса, шәхси эшҡыуар быйыл һыу объектының дәүләт санитар-эпидемиологик ҡағиҙәләренә һәм нормативтарына ярашлы булыуы тураһында санитар-эпидемиологик һығымта алмаған булған.
Суд ултырышында шәхси эшҡыуарҙың вәкиле ғәйебен инҡар итмәгән. Ул судҡа, әлеге ваҡытта асыҡланған хоҡуҡ боҙоуҙарҙы бөтөрөү буйынса эш алып барылыуын, шулай уҡ ял итеүселәрҙең күлдә һыу инеүенә юл ҡуймау өсөн барлыҡ саралар күрелеүен белдергән.
Суд шәхси эшҡыуарҙы административ хоҡуҡ боҙоуҙа ғәйепле тип тапты һәм Ҡушнаренко районының Илмырҙа күле һыу объектын ҡулланыу менән бәйле эшмәкәрлеген 60 тәүлеккә административ туҡтатып тороу язаһын тәғәйенләне.