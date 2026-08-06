+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Августа , 11:45

Һаҡ булығыҙ! Илмырҙа күлендә сир таралған!

Бында һыу ингәндән һуң кешеләр инфекция йоҡторған. Бөгөнгө көндә ете осраҡ теркәлгән.

Һаҡ булығыҙ! Илмырҙа күлендә сир таралған!Һаҡ булығыҙ! Илмырҙа күлендә сир таралған!
Һаҡ булығыҙ! Илмырҙа күлендә сир таралған!

 

Ҡушнаренко район суды Илмырҙа күле эшмәкәрлеген туҡтатып тороу тураһында ҡарар сығарҙы. Был хаҡта Башҡортостан Юғары судының матбуғат хеҙмәтендә хәбәр иттеләр.

Илмырҙа күленең 2-се ҡомлоғонда ял итеүселәр араһында эсәк инфекцияһының ете осрағы асыҡланғандан һуң, белгестәр эпидемиологик тикшереү үткәргән. Тикшереү барышында асыҡланыуынса, шәхси эшҡыуар быйыл һыу объектының дәүләт санитар-эпидемиологик ҡағиҙәләренә һәм нормативтарына ярашлы булыуы тураһында санитар-эпидемиологик һығымта алмаған булған.

Суд ултырышында шәхси эшҡыуарҙың вәкиле ғәйебен инҡар итмәгән. Ул судҡа, әлеге ваҡытта асыҡланған хоҡуҡ боҙоуҙарҙы бөтөрөү буйынса эш алып барылыуын, шулай уҡ ял итеүселәрҙең күлдә һыу инеүенә юл ҡуймау өсөн барлыҡ саралар күрелеүен белдергән.

Суд шәхси эшҡыуарҙы административ хоҡуҡ боҙоуҙа ғәйепле тип тапты һәм Ҡушнаренко районының Илмырҙа күле һыу объектын ҡулланыу менән бәйле эшмәкәрлеген 60 тәүлеккә административ туҡтатып тороу язаһын тәғәйенләне.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика