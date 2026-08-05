+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Августа , 08:45

Йәнә ике мәйет

Ҡотҡарыусылар ашығыс хәбәр еткерҙе. Бөгөнгө көндә ике үлемесле осраҡ теркәлеүе билдәле.  

Йәнә ике мәйетЙәнә ике мәйет
Йәнә ике мәйет

Хәйбулла һәм Ейәнсура райондарында ике ир-ат батып үлгән. Был турала БР буйынса Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының матбуғат хеҙмәтенән хәбәр иттеләр.

Кисә, 4 августа, Аҡъяр ауылына алыҫ булмаған Таналыҡ йылғаһында 65 йәшлек ирҙең кәүҙәһе табылыуы тураһында хәбәр килгән.  Йылға буйы һыу инеү өсөн йыһазландырылмаған, был хаҡта киҫәтеү аншлагтары ла ҡуйылған булған. Батып үлеүсенең кәүҙәһен урында йәшәүселәр сығарып, полиция хеҙмәткәрҙәренә тапшырған.

Иҫәнғол ауылы тирәһендәге Оло Эйек йылғаһынан 48 йәшлек ирҙең кәүҙәһе сығарылған. Уның яр буйында ял итеүе асыҡланған. Бер мәлде ир йылғаға сумған да башҡа сыҡмаған. Был урын да һыу инеү өсөн йыһазландырылмаған, киҫәтеү аншлагтары ҡуйылған булған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика