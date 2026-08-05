Тоҡомсолоҡто үҫтереү дауам итә

«Селекцияла һәм генетикала ғилми эштәргә шарттар тыуҙырыу» республика проектына ярашлы, эре мал тоҡомсолоғон камиллаштырыу буйынса ла эш алып барыла. Бөгөн «Геномная селекция молочного крупного рогатого скота» программаһы буйынса туғыҙ тоҡомсолоҡ хужалығында 8,5 мең баш мал тикшерелгән. Селекционерҙар иң яҡшы һөҙөмтәләр алыуҙа ҙур эш башҡара.
Инновациялар индереүсе хужалыҡтарға сығымдар республика бюджетынан 90 процент күләмендә ҡаплана, субсидиялар ҙа бүленә.
Проектта Башҡортостандың «Нерал Матрикс», «Ашҡаҙар», «Артемида», Салавата исемендәге хужалыҡтары ҡатнаша.