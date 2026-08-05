+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Августа , 04:50

Тоҡомсолоҡто үҫтереү дауам итә

Башҡортостанда малсылыҡта уңыштарға өлгәшеү өсөн эҙмә-эҙлекле эш алып барыла. Был йәһәттән эре малдың продуктлылығын арттырыу буйынса тоҡомсолоҡта әүҙем эшләйҙәр.

Тоҡомсолоҡто үҫтереү дауам итәТоҡомсолоҡто үҫтереү дауам итә
Тоҡомсолоҡто үҫтереү дауам итә
«Селекцияла һәм генетикала ғилми эштәргә шарттар тыуҙырыу» республика проектына ярашлы, эре мал тоҡомсолоғон камиллаштырыу буйынса ла эш алып барыла. Бөгөн «Геномная селекция молочного крупного рогатого скота» программаһы буйынса туғыҙ тоҡомсолоҡ хужалығында 8,5 мең баш мал тикшерелгән. Селекционерҙар иң яҡшы һөҙөмтәләр алыуҙа ҙур эш башҡара. 
Инновациялар индереүсе хужалыҡтарға сығымдар республика бюджетынан 90 процент күләмендә ҡаплана, субсидиялар ҙа бүленә.
Проектта Башҡортостандың «Нерал Матрикс», «Ашҡаҙар», «Артемида», Салавата исемендәге хужалыҡтары ҡатнаша.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика