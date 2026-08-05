+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Августа , 07:35

Шок! Ихатала үлемесле ҡара йылан!

Башҡортостанда йорт ихатаһында ағыулы йыланға тап булған ҡатын ҡурҡыуҙан телһеҙ ҡалған.

Шок! Ихатала үлемесле ҡара йылан!Шок! Ихатала үлемесле ҡара йылан!
Шок! Ихатала үлемесле ҡара йылан!

 

Бөрө районында йәшәүсе ҡатын үҙ йортондағы ихатала ғәҙәти булмаған ҙур ҡара йыланға тап булған. Был хаҡта «Балтач таңдары» гәзите хәбәр итә.

 

Ҡатындың һүҙҙәренә ҡарағанда, йыландың оҙонлоғо 70 сантиметрҙан ашҡан. Белгестәр фаразлауынса, был — Никольский ҡара  йыланы булыуы мөмкин.

 

Уның сағыуы кеше һаулығы өсөн бик хәүефле һанала. Көтөлмәгән осрашыуҙан ҡатын шул тиклем ҡурҡҡан, хатта бер мәлгә телһеҙ ҡалған.

 

Хәҙер хужабикә ихатаға тик резина итек кейеп кенә сыға. Ул: «Йылан тағы ла килеп сығыр, тип бик ҡурҡам», — ти.

 

⚠️ Һаҡ булығыҙ! Йорт-ҡурағыҙҙы, бесән араһын, утынлыҡты һәм таш өйөмдәрен даими тикшереп тороғоҙ. Йылан күрһәгеҙ, уға яҡын бармағыҙ һәм уны тотоп ҡарарға маташмағыҙ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика