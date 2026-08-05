+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Августа , 14:42

Шишмәлә - "Атлы башҡорт ҡыҙы"

Ҡасабаның Шоссе урамындағы 2-се йорттоң фасадында рәсми рәүештә яңы арт-объект асылды.  

Шишмәлә - "Атлы башҡорт ҡыҙы"Шишмәлә - "Атлы башҡорт ҡыҙы"
Шишмәлә - "Атлы башҡорт ҡыҙы"

 «Атлы башҡорт ҡыҙы» исемле мурал ҡасабаның биҙәгенә һәм уның яңы визит карточкаһына әүерелде. Уның авторы – Өфөнән һәләтле йәш рәссам Алмаз Заһретдинов. Муралды эшләүҙә шулай уҡ рәссамдар Артур Рәхмәтов, Радик Мусин ҡатнашҡан.

Мурал 2020 йылдан Рәсәй Президентының Волга буйы федераль округындағы тулы хоҡуҡлы вәкиле Игорь Комаровтың башланғысы менән үткәрелгән Волга буйы федераль округының «ФормАРТ» урам сәнғәте фестивале барышында барлыҡҡа килде. Республика унда һәр ваҡыт юғары һөҙөмтәләр күрһәтә. Нефтекама, Белорет, Өфө, Ағиҙел ҡалаларын ошондай рәсемдәр биҙәй, хәҙер был исемлеккә Шишмә лә ҡушылды.

Быйыл Башҡортостанда фестивалдең етенсе миҙгеле башланды, унда округ төбәктәренән 400 ғариза килде, 117-һе – Башҡортостанда йәшәүселәрҙән. Эксперт советы иң яҡшы 14 проектты һайлап алды, улар иҫәбендә Алмаз Заһретдиновтың эше лә бар.

2026 йылда фестивалдең тематикаһы Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге йылына арналған.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика