+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Августа , 05:35

Үлтергән һәм ҡасып ҡотолам тип уйлаған…

Әммә язаһы бик ҡаты булыуы мөмкин!

Үлтергән һәм ҡасып ҡотолам тип уйлаған…Үлтергән һәм ҡасып ҡотолам тип уйлаған…
Үлтергән һәм ҡасып ҡотолам тип уйлаған…

Бөгөн төндә Иглин районында М-5 трассаһында водитель юл аша йүгереп сыҡҡан мышыны бәрҙергән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, йәнлек һәләк булған. Ә водитель юл-транспорт ваҡиғаһы урынынан ҡасып киткән.

 Был осраҡта һунар ресурстарына килтерелгән зыян 80 мең һум тәшкил итә.

Белгестәр иҫкәртә: ҡырағай йәнлекте бәрҙергән һәр осраҡ мотлаҡ ЮХХДИ хеҙмәткәрҙәре ҡатнашлығында рәсмиләштерелергә тейеш. Юл-транспорт ваҡиғаһы урынын ташлап китеү 1,5 йылға тиклем водитель таныҡлығынан мәхрүм ителеүгә йәки 15 тәүлеккә тиклем административ ҡулға алыныуға килтереүе мөмкин.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика