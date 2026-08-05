Үлтергән һәм ҡасып ҡотолам тип уйлаған…

Бөгөн төндә Иглин районында М-5 трассаһында водитель юл аша йүгереп сыҡҡан мышыны бәрҙергән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, йәнлек һәләк булған. Ә водитель юл-транспорт ваҡиғаһы урынынан ҡасып киткән.
Был осраҡта һунар ресурстарына килтерелгән зыян 80 мең һум тәшкил итә.
Белгестәр иҫкәртә: ҡырағай йәнлекте бәрҙергән һәр осраҡ мотлаҡ ЮХХДИ хеҙмәткәрҙәре ҡатнашлығында рәсмиләштерелергә тейеш. Юл-транспорт ваҡиғаһы урынын ташлап китеү 1,5 йылға тиклем водитель таныҡлығынан мәхрүм ителеүгә йәки 15 тәүлеккә тиклем административ ҡулға алыныуға килтереүе мөмкин.