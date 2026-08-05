Бер юлы дүрт кеше …

Юл һәләкәте ял көндәрендә Стәрлетамаҡ районының Рощинский ауылы эргәһендәге Р-240 Өфө–Ырымбур трассаһында теркәлгән.
Алдан алынған мәғлүмәттәр буйынса, 73 йәшлек Kia Ceed водителе икенсел юлдан төп трассаға сыҡҡанда «Лада Приора» автомобиленә юл бирмәй. Һөҙөмтәлә ике машина бәрелешә. Аварияла дүрт кеше йәрәхәтләнгән: оло йәштәге водитель үҙе, уның 45 йәшлек ҡатын-ҡыҙ пассажиры, үҫмер ҡыҙ, шулай уҡ «Лада Приора»ның 18 йәшлек водителе. Ошо ваҡытта юлдан үтеп барған Ҡыуатов исемендәге Республика клиник дауаханаһының операция бүлеге мөдире вазифаһын башҡарыусы Эдуард Фәйзуллин ваҡиға урынында туҡтап, тәүге медицина ярҙамы күрһәтә. Табип һәр зыян күреүсене ҡарап сыға, ғүмерҙәргә янаған хәүефте кәметеү өсөн ашығыс медицина саралары үткәрә, уларҙың пульс һәм тын алыштарын даими күҙәтеп тора. Шул уҡ ваҡытта ул йәрәхәтләнгәндәрҙе тынысландырып, иҫтәрен юғалтмаҫҡа ярҙам итә. Ун минуттан һуң ваҡиға урынына ашығыс медицина ярҙамы хеҙмәткәрҙәре килеп етә.
Эдуард Фәйзуллин уларға һәр пациенттың хәле тураһында ентекле мәғлүмәт бирә һәм ниндәй медицина ярҙамы күрһәтелгәнен аңлата. Был фельдшерҙарға ваҡыт юғалтмайынса эшкә тотонорға мөмкинлек бирә.
Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин табиптың был ҡылыҡтарын юғары баһаланы. Уның һүҙҙәренсә, Эдуард Фәйзуллин иң ауыр мәлдә ысын профессионализмын һәм һөнәренә сикһеҙ тоғролоғон күрһәтте.