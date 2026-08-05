«Башкирская домохозяйка»ны алдағандар

Билдәле блогер, «Башҡорт хужабикәһе» булараҡ танылған Миләүшә Шәйхлисламова яҙылыусыларына күңелһеҙ ваҡиға тураһында һөйләне. Уның һүҙҙәренсә, үткән айҙа ул яңы йырға клип төшөрөргә теләгән, әммә был ниәте тормошҡа ашмаған.
— Йәй көнө булһа ла бер клип төшөрөргә уйлағайным. Әммә йыр буйынса мине алданылар, — ти Миләүшә. — Бер йәш авторға мөрәжәғәт иттем. Уны миңә башҡортса яҡшы йырҙар яҙа, тип тәҡдим иттеләр. Ышандым. Ул 15 мең һум аванс һораны, аҙаҡ 10 меңгә килештек.
Блогер авторға 10 мең һум күсерә һәм буласаҡ йырҙың идеяһын ентекләп аңлата: яҡынса көйөн, темаһын, клиптың сценарийын, видеолар ебәрә, хатта ҡушымтаһын үҙе көйләргә лә тырыша.
Әммә ваҡыт үтә, йыр юҡ. Ниһайәт, автор әҙер эшен ебәрә. Ләкин ул бөтөнләй икенсе темаға булып сыға.
— Минең тема урынына вахтасылар тураһында йыр яҙған. «О-о-о, вахтовик, мин һине көтәм…» тигән һүҙҙәр. Минең әйткәндәрҙең береһен дә иҫәпкә алмаған: ни тема, ни көй, ни сценарий, — тип һөйләй блогер.
Был хәлдән һуң Миләүшә авторҙан аҡсаһын кире ҡайтарыуын һорай.
— Ул: «Аванс эште башлаған өсөн түләнә. Йыр оҡшанымы-юҡмы — был инде һеҙҙең мәсьәлә», — тип яуап бирҙе. Тағы ла был йыр хит буласаҡ, тине. Үҙе йырлаһын ул хитын. Ә миңә 80-се йылдар стилендәге көйгә, көслө ҡатын-ҡыҙ тураһында һүҙҙәре булған йыр кәрәк ине, — ти ул.
Һөҙөмтәлә блогер йырһыҙ ҙа, 10 мең һумһыҙ ҙа ҡала.
— Үҙем ғәйепле, үтә лә ышаныусан булғанмын. Был йәш авторҙарҙың намыҫында ҡалһын. Шунан һуң: «Ниңә беҙгә заказ бирмәйҙәр? Ниңә үҫә алмайбыҙ? Ниңә популяр түгелбеҙ?» — тип аптырайҙар. Сөнки кешеләрҙең заказына ла, үҙ эштәренә лә яуапһыҙ ҡарайҙар. Бындай хәбәрҙәр тиҙ тарала, ә абруй менән репутацияны ҡайтанан күтәреү еңел түгел, — тип һүҙен йомғаҡланы Миләүшә.