+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Августа , 06:35

«Башкирская домохозяйка»ны алдағандар

Ул ҙур ғына сумманан ҡолаҡ ҡаҡҡан. Һаҡ булығыҙ, муттар үҙебеҙҙең арала. 

«Башкирская домохозяйка»ны алдағандар«Башкирская домохозяйка»ны алдағандар
«Башкирская домохозяйка»ны алдағандар

Билдәле блогер, «Башҡорт хужабикәһе» булараҡ танылған Миләүшә Шәйхлисламова яҙылыусыларына күңелһеҙ ваҡиға тураһында һөйләне. Уның һүҙҙәренсә, үткән айҙа ул яңы йырға клип төшөрөргә теләгән, әммә был ниәте тормошҡа ашмаған.

 

— Йәй көнө булһа ла бер клип төшөрөргә уйлағайным. Әммә йыр буйынса мине алданылар, — ти Миләүшә. — Бер йәш авторға мөрәжәғәт иттем. Уны миңә башҡортса яҡшы йырҙар яҙа, тип тәҡдим иттеләр. Ышандым. Ул 15 мең һум аванс һораны, аҙаҡ 10 меңгә килештек.

 

Блогер авторға 10 мең һум күсерә һәм буласаҡ йырҙың идеяһын ентекләп аңлата: яҡынса көйөн, темаһын, клиптың сценарийын, видеолар ебәрә, хатта ҡушымтаһын үҙе көйләргә лә тырыша.

 

Әммә ваҡыт үтә, йыр юҡ. Ниһайәт, автор әҙер эшен ебәрә. Ләкин ул бөтөнләй икенсе темаға булып сыға.

 

— Минең тема урынына вахтасылар тураһында йыр яҙған. «О-о-о, вахтовик, мин һине көтәм…» тигән һүҙҙәр. Минең әйткәндәрҙең береһен дә иҫәпкә алмаған: ни тема, ни көй, ни сценарий, — тип һөйләй блогер.

 

Был хәлдән һуң Миләүшә авторҙан аҡсаһын кире ҡайтарыуын һорай.

 

— Ул: «Аванс эште башлаған өсөн түләнә. Йыр оҡшанымы-юҡмы — был инде һеҙҙең мәсьәлә», — тип яуап бирҙе. Тағы ла был йыр хит буласаҡ, тине. Үҙе йырлаһын ул хитын. Ә миңә 80-се йылдар стилендәге көйгә, көслө ҡатын-ҡыҙ тураһында һүҙҙәре булған йыр кәрәк ине, — ти ул.

 

Һөҙөмтәлә блогер йырһыҙ ҙа, 10 мең һумһыҙ ҙа ҡала.

 

— Үҙем ғәйепле, үтә лә ышаныусан булғанмын. Был йәш авторҙарҙың намыҫында ҡалһын. Шунан һуң: «Ниңә беҙгә заказ бирмәйҙәр? Ниңә үҫә алмайбыҙ? Ниңә популяр түгелбеҙ?» — тип аптырайҙар. Сөнки кешеләрҙең заказына ла, үҙ эштәренә лә яуапһыҙ ҡарайҙар. Бындай хәбәрҙәр тиҙ тарала, ә абруй менән репутацияны ҡайтанан күтәреү еңел түгел, — тип һүҙен йомғаҡланы Миләүшә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика