+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Августа , 15:29

59 белгескә - миллион һум!

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәтендә үткән кәңәшмәлә "Ауыл мәҙәниәт хеҙмәткәре" федераль программаһына 2026 йылға ғариза биреү компанияһының тәүге йомғаҡтары буйынса фекер алышыу үтте.

59 белгескә - миллион һум!59 белгескә - миллион һум!
59 белгескә - миллион һум!

- Беҙ илдә 2021 йылда уҡ бындай программаны башлаған тәүге төбәк булдыҡ. Үткән йылдан алып ул федераль бюджеттан финанслана. 2025 йылда 44 мәҙәниәт хеҙмәткәренә 1-әр миллион һум түләүҙәр бирелде. Быйыл квота 59 кешегә тиклем арттырылды, - тине үҙ сығышында премьер-министр Андрей Назаров.

Башҡортостан Рәсәйҙә иң ҙур квоталы төбәк статусын һаҡлап ҡала. Киләһе йылда республикала 62 мәҙәниәт хеҙмәткәренә квота бүленгән дә инде. Ауыл еренә эшкә килеүсе һәр белгес "Ауыл мәҙәниәт хеҙмәткәре" проектында ҡатнаша ала.

Андрей Назаров мәҙәниәт министрлығына быйыл бүленгән квотаны тулыһынса файҙаланыуҙы тәьмин итергә, программала ҡатнашыусыларҙың барыһына ла бөтә этаптарҙа адреслы ярҙам күрһәтергә ҡушты.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика