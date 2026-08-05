+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Августа , 08:30

19 йәшлек хоккейсының үлем сәбәбе билдәле булды

Кисә Өфөлә 19 йәшлек хоккейсының ҡапыл вафат булыуы тураһында хәбәр иткәйнек. Әле уның үлеменең сәбәбе билдәле булды.

19 йәшлек хоккейсының үлем сәбәбе билдәле булды19 йәшлек хоккейсының үлем сәбәбе билдәле булды
19 йәшлек хоккейсының үлем сәбәбе билдәле булды

«Салауат Юлаев» хоккей клубы тәрбиәләнеүсеһе Әмир Ханов ҡыҙы менән бергә балсыҡтан һындар әүәләү буйынса оҫталыҡ дәресенә килгән була. Сара ваҡытында ул ҡапыл аңын юғалта. Урындағылар һәм медицина хеҙмәткәрҙәре ярҙам күрһәтергә тырышһа ла, егеттең ғүмерен ҡотҡарып ҡала алмайҙар.

 

Алдан алынған мәғлүмәттәргә ҡарағанда, йәш спортсының йөрәге менән проблемалары булған. Фараз буйынса, уның үлеменә тромб өҙөлөү сәбәпсе булыуы мөмкин.

 

Әмирҙең атаһы әйтеүенсә, әлегә суд-медицина экспертизаһының тулы йомғағы әҙер түгел, шуға күрә  аныҡ диагноз һуңыраҡ билдәле буласаҡ.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика