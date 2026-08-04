Ҡыҙы менән осрашыуға килгән һәм үлгән

«Салауат Юлаев» хоккей клубы тәрбиәләнеүсеһе, 19 йәшлек Әмир Хановтың ҡапыл йөрәге тибеүҙән туҡтаған. Фажиғә 2 августа Өфөлә булған. Киң мәғлүмәт саралары хәбәр итеүенсә, егет ҡыҙы менән балсыҡтан һын яһау мастер-класына барған була, ниндәйҙер мәлдә Әмир иҫен юғалтҡан. Ваҡиға урынына килеп еткән табиптар үлем осрағын теркәгән. Үлем сәбәбе әлегә билдәһеҙ.
Әмир Ханов 2007 йылдың 10 февралендә тыуған. Ул «Салауат Юлаев» системаһында 2017 йылдан 2023 йылға тиклем шөғөлләнгән. 2022/2023 йылдар миҙгелендә Рәсәй беренселегенең Волга буйы төбәгендә «Салауат Юлаев»-2007 командаһының иң һөҙөмтәле һаҡсыһы тип танылған: 43 матч, 5 шайба, 25 мәрәй, файҙалылыҡ күрһәткесе +34.
2022 йылда Волга буйы федераль округы йыйылма командаһы составында «Сириус Кубогын» яулаған. Һуңғы ике миҙгелдә Милли йәштәр хоккей лигаһында Рыбинскиҙың «Полет» һәм «Һамар» командалары өсөн уйнаған.
Яҡындарының һәм туғандарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ! 🕯️