+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 05:35

Ҡыҙы менән осрашыуға килгән һәм үлгән

😢Өфөлә 19 йәшлек хоккейсы ҡапыл вафат булған.

Ҡыҙы менән осрашыуға килгән һәм үлгәнҠыҙы менән осрашыуға килгән һәм үлгән
Ҡыҙы менән осрашыуға килгән һәм үлгән

«Салауат Юлаев» хоккей клубы тәрбиәләнеүсеһе, 19 йәшлек Әмир Хановтың ҡапыл йөрәге тибеүҙән туҡтаған. Фажиғә 2 августа Өфөлә булған. Киң мәғлүмәт саралары хәбәр итеүенсә, егет ҡыҙы менән балсыҡтан һын яһау мастер-класына барған була, ниндәйҙер мәлдә Әмир  иҫен юғалтҡан. Ваҡиға урынына килеп еткән табиптар үлем осрағын теркәгән. Үлем сәбәбе әлегә билдәһеҙ.

Әмир Ханов 2007 йылдың 10 февралендә тыуған. Ул «Салауат Юлаев» системаһында 2017 йылдан 2023 йылға тиклем шөғөлләнгән. 2022/2023 йылдар миҙгелендә Рәсәй беренселегенең Волга буйы төбәгендә «Салауат Юлаев»-2007 командаһының иң һөҙөмтәле һаҡсыһы тип танылған: 43 матч, 5 шайба, 25 мәрәй, файҙалылыҡ күрһәткесе +34.

2022 йылда Волга буйы федераль округы йыйылма командаһы составында «Сириус Кубогын» яулаған. Һуңғы ике миҙгелдә Милли йәштәр хоккей лигаһында Рыбинскиҙың «Полет» һәм «Һамар» командалары өсөн уйнаған.

Яҡындарының һәм туғандарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ! 🕯️

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика