+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 06:50

Йөрәктәрҙе өҙгән хәбәр… «Ауыр тупрағың еңел булһын…»

Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Гөлназ Асаева ауыр ҡайғыһы менән уртаҡлашты.

Йөрәктәрҙе өҙгән хәбәр… «Ауыр тупрағың еңел булһын…»Йөрәктәрҙе өҙгән хәбәр… «Ауыр тупрағың еңел булһын…»
Йөрәктәрҙе өҙгән хәбәр… «Ауыр тупрағың еңел булһын…»

Йырсы социаль селтәрҙәрендә үҙенең командаһында оҙаҡ йылдар эшләгән тауыш операторы Илнар Фазуловтың вафат булыуы хаҡында хәбәр итте.

— Оҙаҡҡа һуҙылған ауырыуҙан һуң тауыш операторыбыҙ Илнар вафат булды. Ҡатынының, балаларының һәм барлыҡ яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ, — тип яҙған Гөлназ Асаева.

Илнар Фазуловҡа ни бары 39 йәш булған.

Ул башҡорт һәм татар эстрадаһының күп кенә билдәле артистары менән хеҙмәттәшлек иткән.

Гөлназ Асаеваның концерт директоры Вадим Фәтхинуров һүҙҙәренсә, Илнар яман шеш сире менән көрәшкән. Ауыр сиренә ҡарамаҫтан, ул эшен ташламаған, хатта үткән йылдың декабрендә лә йырсы менән гастролдәргә сыҡҡан.

Мәрхүмдең ғаиләһенең һәм яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ. Ауыр тупрағы еңел, урыны йәннәттә булһын.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика