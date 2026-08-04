Йөрәктәрҙе өҙгән хәбәр… «Ауыр тупрағың еңел булһын…»

Йырсы социаль селтәрҙәрендә үҙенең командаһында оҙаҡ йылдар эшләгән тауыш операторы Илнар Фазуловтың вафат булыуы хаҡында хәбәр итте.
— Оҙаҡҡа һуҙылған ауырыуҙан һуң тауыш операторыбыҙ Илнар вафат булды. Ҡатынының, балаларының һәм барлыҡ яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ, — тип яҙған Гөлназ Асаева.
Илнар Фазуловҡа ни бары 39 йәш булған.
Ул башҡорт һәм татар эстрадаһының күп кенә билдәле артистары менән хеҙмәттәшлек иткән.
Гөлназ Асаеваның концерт директоры Вадим Фәтхинуров һүҙҙәренсә, Илнар яман шеш сире менән көрәшкән. Ауыр сиренә ҡарамаҫтан, ул эшен ташламаған, хатта үткән йылдың декабрендә лә йырсы менән гастролдәргә сыҡҡан.
Мәрхүмдең ғаиләһенең һәм яҡындарының ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ. Ауыр тупрағы еңел, урыны йәннәттә булһын.