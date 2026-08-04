+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 11:20

Водителдәргә мөһим хәбәр!

Иртәгә юлдарҙа айырыуса һаҡ булығыҙ!

Водителдәргә мөһим хәбәр!Водителдәргә мөһим хәбәр!
Водителдәргә мөһим хәбәр!

5 августа Башҡортостанда юлдарҙа күреү мөмкинлеге насараясаҡ. Был хаҡта Башҡортостан буйынса Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итте.

 

Синоптиктар мәғлүмәте буйынса, республиканың айырым райондарында ҡуйы томан төшөүе көтөлә. Ҡайһы бер урындарҙа күреү мөмкинлеге 500 метрға тиклем һәм унан да кәмерәк буласаҡ.

 

Йәйәүлеләргә лә юл аша сыҡҡанда айырыуса иғтибарлы булырға кәңәш ителә.

 

Водителдәргә иһә тиҙлекте кәметергә, юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен теүәл үтәргә, киҫкен маневрҙарҙан, урынһыҙ уҙып китеүҙән һәм хәүефле алға сығыуҙарҙан баш тартырға тәҡдим ителә.

 

Һаҡ булығыҙ һәм юлда үҙегеҙҙе лә, башҡаларҙы ла хәүеф аҫтына ҡуймағыҙ!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика