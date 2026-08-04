+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 11:55

Тауыш бирергә әҙерләнәбеҙ

Ағымдағы йылдың сентябрендә РФ Дәүләт Думаһына сираттағы саҡырылышҡа депутаттар һайлайбыҙ. Әҙерлек гөрләп бара.

Тауыш бирергә әҙерләнәбеҙТауыш бирергә әҙерләнәбеҙ
Тауыш бирергә әҙерләнәбеҙ

Тауыш биреү 18, 19, 20 сентябргә билдәләнгән. Төп көнө - 20 сентябрҙә.

Башҡортостанда төрлө кимәлдәге һайлау була.

Карточкаларҙа - мөһим мәғлүмәт.

Тауыш бирергә әҙерләнәбеҙ
Тауыш бирергә әҙерләнәбеҙ
Тауыш бирергә әҙерләнәбеҙ
Тауыш бирергә әҙерләнәбеҙ
Тауыш бирергә әҙерләнәбеҙ
Тауыш бирергә әҙерләнәбеҙ
Тауыш бирергә әҙерләнәбеҙ
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика