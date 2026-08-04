+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 13:00

Тәмле генә сейә бәлеше

Әҙерләүе мәшәҡәтле булһа ла, сәй табыны өсөн иҫ киткес ризыҡ ул!  

Тәмле генә сейә бәлешеТәмле генә сейә бәлеше
Тәмле генә сейә бәлеше
Ҡамыр:
-350 г он
-200 г һалҡын аҡ май
-семтем тоҙ
-1-2 балғалаҡ шәкәр
-4 аш ҡалағы һалҡын һыу.
Онға семтем тоҙ, шәкәр, һалҡын май ҡушып, ҡулда ыуалып торған ҡамыр баҫырға. Һалҡын һыуҙы ҡойоп, ҡамырҙы бер йомғаҡҡа йыйырға һәм 30 минут һыуытҡыста тотоп алырға.
 
Эслек өсөн:
-500 г һөйәгенән таҙартылған сейә,
-1,5-2 аш ҡалағы крахмал,
-2-3 аш ҡалағы шәкәр (емеше әсерәк булһа, күберәк тә һалырға мөмкин)

Сейәне һөйәгенән таҙартып, крахмал, шәкәр ҡушып болғатырға.
Ҡамырҙы ике өлөшкә бүлеп йәйергә лә бәлеш эшләргә. Өҫтөнә туғылған 1 йомортҡа һарыһын һыларға. 
Тәүҙә бәлеште 190-200 градуста - 20 минут, аҙаҡ утты 170-180 градусҡаса кәметеп, йәнә 30-40 минут бешерергә.
 
 
Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика