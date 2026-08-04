Флорид Бүләков исеме сит төбәк тамашасыларына ла таныш

"Әбейҙәргә ни етмәй?" - авторҙың киң билдәле моңһоу комедияһы. Уны республика театрҙары репертуарына ла инде.
8 - 12 сентябрҙә Мари милли театры тап ошо спектакль менән гастролдәргә килә. 8-ендә - Нефтекама ҡалаһы, 9-ында - Ҡалтасы, 10-ында - Мишкә, 11-ендә Бөрө ҡалаһында сығыш яһай улар. Гастролдәр 12 сентябрҙә Өфө ҡалаһында тамамлана. Мари артистары комедияны Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры сәхнәһендә уйнаясаҡ.
Һәр спектакль алдынан тамашасыларҙы матур бүләк көтә: яҡташтары алдында талантлы музыкант, гармунсы Мирослав Арыҫланов сығыш яһаясаҡ.