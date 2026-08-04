+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 12:00

Флорид Бүләков исеме сит төбәк тамашасыларына ла таныш

М. Шкетан исемендәге Мари милли театры башҡорт авторының әҫәре буйынса ҡуйылған спектаклде Башҡортостан тамашасыларына тәҡдим итә.  

Флорид Бүләков исеме сит төбәк тамашасыларына ла танышФлорид Бүләков исеме сит төбәк тамашасыларына ла таныш
Флорид Бүләков исеме сит төбәк тамашасыларына ла таныш

"Әбейҙәргә ни етмәй?" - авторҙың киң билдәле моңһоу комедияһы. Уны республика театрҙары репертуарына ла инде.

8 - 12 сентябрҙә Мари милли театры тап ошо спектакль менән гастролдәргә килә. 8-ендә - Нефтекама ҡалаһы, 9-ында - Ҡалтасы, 10-ында - Мишкә, 11-ендә Бөрө ҡалаһында сығыш яһай улар. Гастролдәр 12 сентябрҙә Өфө ҡалаһында тамамлана. Мари артистары комедияны Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры сәхнәһендә уйнаясаҡ.

Һәр спектакль алдынан тамашасыларҙы матур бүләк көтә: яҡташтары алдында талантлы музыкант, гармунсы Мирослав Арыҫланов сығыш яһаясаҡ.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика