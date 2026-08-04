Фирдүс Тямаев сәхнәгә сыҡҡас, зал шаҡ ҡатҡан!

Популяр йырсыһы Фирдүс Тямаев Ҡазанда Ольга Бузованың концертында көтмәгәндә сәхнәгә сығып йырлаған.
Йырсы һөйләүенсә, ул концертҡа тамашасы булараҡ ҡына килгән һәм сығыш яһаясағын бөтөнләй көтмәгән.
— Бик ҡыҙыҡ килеп сыҡты. Мине бөгөн Бузова сығыш яһаған «Лето» ресторанына саҡырҙылар. Ултырабыҙ, ашайбыҙ, концерт ҡарайбыҙ. Концерт тамамланырға бер генә йыр ҡалғас, ойоштороусылар килеп: «Әйҙәгеҙ, хәҙер һеҙҙе иғлан итәбеҙ», — тинеләр.
Мин аптырап: «Нисек инде мине?» — тинем. Улар: «Һеҙҙән бер генә йыр башҡарыуығыҙҙы һорайҙар», — тине.
Башта быны шаяртыу тип уйланым. Әммә улар етди әйтелгән икән. Телефонымдан аранжировканы саҡ-саҡ табып, «Һандуғас» йырын башҡарҙым. Бик ныҡ тулҡынландым, хатта тирләп бөттөм, — тип һөйләгән Тямаев.
Ул сығыштан һуң ул Ольга Бузова менән аралашҡан һәм бергә фотоға төшкән.
— Бик ябай, ихлас ҡыҙ икән. Үҙе беҙҙең менән селфи эшләне. Уға ҙур рәхмәт! Күңелле осрашыу булды. Мин уның фанаты түгел, әммә ул ысынлап та молодец, бик шәп кеше икән, — тигән йырсы.