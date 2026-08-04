+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 06:40

Фирдүс Тямаев сәхнәгә сыҡҡас, зал шаҡ ҡатҡан!

Ә Ольга Бузова тураһында әйткән һүҙҙәре күптәрҙе ғәжәпләндергән…

Фирдүс Тямаев сәхнәгә сыҡҡас, зал шаҡ ҡатҡан!Фирдүс Тямаев сәхнәгә сыҡҡас, зал шаҡ ҡатҡан!
Фирдүс Тямаев сәхнәгә сыҡҡас, зал шаҡ ҡатҡан!

Популяр йырсыһы Фирдүс Тямаев Ҡазанда Ольга Бузованың концертында көтмәгәндә сәхнәгә сығып йырлаған.

Йырсы һөйләүенсә, ул концертҡа тамашасы булараҡ ҡына килгән һәм сығыш яһаясағын бөтөнләй көтмәгән.

 

— Бик ҡыҙыҡ килеп сыҡты. Мине бөгөн Бузова сығыш яһаған «Лето» ресторанына саҡырҙылар. Ултырабыҙ, ашайбыҙ, концерт ҡарайбыҙ. Концерт тамамланырға бер генә йыр ҡалғас, ойоштороусылар килеп: «Әйҙәгеҙ, хәҙер һеҙҙе иғлан итәбеҙ», — тинеләр.

Мин аптырап: «Нисек инде мине?» — тинем. Улар: «Һеҙҙән бер генә йыр башҡарыуығыҙҙы һорайҙар», — тине.

Башта быны шаяртыу тип уйланым. Әммә улар етди әйтелгән икән. Телефонымдан аранжировканы саҡ-саҡ табып, «Һандуғас» йырын башҡарҙым. Бик ныҡ тулҡынландым, хатта тирләп бөттөм, — тип һөйләгән Тямаев.

 

Ул сығыштан һуң ул Ольга Бузова менән аралашҡан һәм бергә фотоға төшкән.

 

— Бик ябай, ихлас ҡыҙ икән. Үҙе беҙҙең менән селфи эшләне. Уға ҙур рәхмәт! Күңелле осрашыу булды. Мин уның фанаты түгел, әммә ул ысынлап та молодец, бик шәп кеше икән, — тигән йырсы.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика