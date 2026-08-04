Эш эҙләүҙән — үҙ эшеңә

Айрат - юғары белемле инженер: 2011 йылда ул Ырымбур дәүләт университетын тамамлай. Мобилизацияға тиклем «МАРС» яуаплылығы сикләнгән йәмғиәтендә цех мастеры булып эшләй. Хәрби йәрәхәт алғандан һуң инвалидлыҡ буйынса хәрби хеҙмәттән бушатыла. Госпиталдән ҡайтҡас, Айрат мәшғүллек үҙәгендә эшһеҙ булараҡ иҫәпкә баҫа. Хәрби пенсия тәғәйенләнгәнсегә тиклем, эшһеҙлек пособиеһы ғаилә өсөн етди финанс ярҙамы була.
«Рәсәйҙә эш» кадрҙар үҙәге белгестәре Айратҡа хеҙмәтләндереүҙәрҙең тулы комплексын күрһәтә: ярашлы вакансиялар һайларға ярҙам итә, профессиональ ориентация үткәрә, әңгәмәләшеүҙәр этабында оҙата. Ләкин терәк-хәрәкәт аппараты торошона бәйле сикләүҙәр арҡаһында элекке шарттарҙа эшләү мөмкин түгел булып сыға. Шул саҡта Айрат үҙәктең консультанттары менән үҙен эшҡыуарлыҡта һынап ҡарарға ҡарар итә – өйҙән уңайлы шарттарҙа эшләргә.
Адреслы социаль ярҙамды социаль контракт формаһында рәсмиләштереүҙә ярҙам итеү төп аҙым була. Мәшғүллек үҙәге ярҙамында Айрат үҙ эшен аса. Ул төҙөлөш металл конструкциялары һәм изделиелар, мебель етештереү менән шөғөлләнә башлай.
Бөгөн эшҡыуарлыҡ эшмәкәрлеге Айратҡа ғаиләһен тәьмин итеүҙән тыш, профессиональ күнекмәләрен уңайлы форматта ла бойомға ашырырға мөмкинлек бирә. Айрат Хәкимовтың тарихы - хәрби хәрәкәттәр ветерандарына әүҙем тормошҡа ҡайтырға һәм хеҙмәт баҙарында үҙ урынын табырға индивидуаль ҡараш һәм дәүләт ярҙамы саралары ярҙам итеүенә миҫал.
Әгәр һеҙ йәки яҡындарығыҙ эшкә урынлашыу йәки үҙ эшегеҙҙе башлау өсөн мөмкинлектәр эҙләһәгеҙ, «Рәсәй эше» кадрҙар үҙәгенә мөрәжәғәт итегеҙ: белгестәр тейешле траекторияны һайларға ярҙам итер һәм һәр кем файҙалана алырлыҡ ярҙам саралары тураһында һөйләр.
Филиалдарҙың адрес һәм телефондарын һылтанма аша табырға була: https://rczn.bashkortostan.ru/about/filial/