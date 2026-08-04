+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 05:45

Бер юлы ике мәйет

Табиптар ауыр йәрәхәтләнгән водителдең ғүмере өсөн көрәшә. Автомобиль тимер өйөмөнә әйләнгән. Фажиғә урынынан тәүге мәғлүмәттәр.

Бер юлы ике мәйетБер юлы ике мәйет
Бер юлы ике мәйет

Кисә, 3 августа, Туймазы районында үлемесле юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлгән. Был хаҡта Башҡортостан Республикаһы Дәүләт автоинспекцияһының матбуғат хеҙмәте хәбәр итә.

Авария Московка – Япрыҡ – Туймазы автомобиль юлының 9-сы километрында теркәлгән. 35 йәшлек «Renault Sandero» водителе идара итеүҙе юғалтып, автомобиль менән юл ситендәге соҡорға төшкән. Артабан машина түңкәрелгән. Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә 39 һәм 46 йәшлек ике ир-ат һәләк булған. Водитель ауыр йәрәхәттәр менән дауаханаға оҙатылған. Хәҙерге ваҡытта ваҡиға буйынса тикшереү бара.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика