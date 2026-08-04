Бер юлы ике мәйет

Кисә, 3 августа, Туймазы районында үлемесле юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлгән. Был хаҡта Башҡортостан Республикаһы Дәүләт автоинспекцияһының матбуғат хеҙмәте хәбәр итә.
Авария Московка – Япрыҡ – Туймазы автомобиль юлының 9-сы километрында теркәлгән. 35 йәшлек «Renault Sandero» водителе идара итеүҙе юғалтып, автомобиль менән юл ситендәге соҡорға төшкән. Артабан машина түңкәрелгән. Юл-транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә 39 һәм 46 йәшлек ике ир-ат һәләк булған. Водитель ауыр йәрәхәттәр менән дауаханаға оҙатылған. Хәҙерге ваҡытта ваҡиға буйынса тикшереү бара.