+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 12:30

"Беҙ бергә!" старт ала

Республикала ижтимағи-мәҙәни проекты тормошҡа ашырыла башлай. Уға ярашлы, август-сентябрь айҙарында Башҡортостан яҙыусылары менән райондарҙа  осрашыуҙар үтәсәк.  

"Беҙ бергә!" старт ала"Беҙ бергә!" старт ала
"Беҙ бергә!" старт ала

Уға ярашлы ойошторолған сараларҙа халыҡ яҙыусылары һәм шағирҙары, билдәле әҙиптәр ҡатнашасаҡ.

Проект 12 август көнө Ейәнсура районының Иҫәнғол ауылында башлана. Артабан ул Хәйбулла, Баймаҡ, Йылайыр, Әбйәлил, Бөрйән, Күгәрсен, Белорет һәм Учалы райондарында, Сибай ҡалаһында үтәсәк.

Яҙыусылар союзы рәйесе Айгиз Баймөхәмәтов әйтеүенсә, был проекттың тәүге марафоны 2024 йылда уҡ үткән.

- Башҡорт дәүләт филармонияһы артистары менән бергә әҙиптәр бик күп осрашыуҙарҙа ҡатнашты һәм урындағы халыҡты үҙ ижады менән таныштырҙы. Бындай осрашыуҙар һәр ваҡыт актуаль булып ҡала. Сөнки тап ошондай аралашыу ваҡытында яҙыусылар үҙҙәренең буласаҡ геройҙары менән таныша, халыҡты борсоған темаларға иғтибар итә, - ти Айгиз Ғиззәт улы.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика