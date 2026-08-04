"Беҙ бергә!" старт ала

Уға ярашлы ойошторолған сараларҙа халыҡ яҙыусылары һәм шағирҙары, билдәле әҙиптәр ҡатнашасаҡ.
Проект 12 август көнө Ейәнсура районының Иҫәнғол ауылында башлана. Артабан ул Хәйбулла, Баймаҡ, Йылайыр, Әбйәлил, Бөрйән, Күгәрсен, Белорет һәм Учалы райондарында, Сибай ҡалаһында үтәсәк.
Яҙыусылар союзы рәйесе Айгиз Баймөхәмәтов әйтеүенсә, был проекттың тәүге марафоны 2024 йылда уҡ үткән.
- Башҡорт дәүләт филармонияһы артистары менән бергә әҙиптәр бик күп осрашыуҙарҙа ҡатнашты һәм урындағы халыҡты үҙ ижады менән таныштырҙы. Бындай осрашыуҙар һәр ваҡыт актуаль булып ҡала. Сөнки тап ошондай аралашыу ваҡытында яҙыусылар үҙҙәренең буласаҡ геройҙары менән таныша, халыҡты борсоған темаларға иғтибар итә, - ти Айгиз Ғиззәт улы.