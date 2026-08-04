+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 15:05

Башҡортостандың Йәштәр хөкүмәте илдә иң яҡшыһы тип танылды

Быйыл көҙ Йәштәр хөкүмәтенең дүртенсе саҡырылышына һайлау үтәсәк.

Башҡортостандың Йәштәр хөкүмәте илдә иң яҡшыһы тип танылдыБашҡортостандың Йәштәр хөкүмәте илдә иң яҡшыһы тип танылды
Башҡортостандың Йәштәр хөкүмәте илдә иң яҡшыһы тип танылды

Башҡортостандың Йәштәр хөкүмәте юғары баһа алды.
Ресспублика Йәштәр хөкүмәтенең өсөнсө саҡырылышы үҙенең эшмәкәрлегенә йомғаҡ яһаны. 2025 йыл һөҙөмтәләре буйынса ул тәүге тапҡыр илдә иң яҡшыһы тип билдәләнде. Шулай уҡ эксперт-аналитика, муниципаль кимәлдә эште ойоштороу һәм тышҡы хеҙмәттәшлек буйынса ла лидер булды.
Бер йыл эсендә:
  99 сара үткәрелгән;
  179 меңдән ашыу кеше йәлеп ителгән;
  16 проект тормошҡа ашырылған;
  9 миллион һумлыҡ гранттар йәлеп ителгән;
  24 норматив-хоҡуҡи акт әҙерләгәндә йәштәрҙең тәҡдимдәре иҫәпкә алынған.
Быйыл көҙ Йәштәр хөкүмәтенең дүртенсе саҡырылышына һайлау үтәсәк.
Премьер-министр Андрей Назаров Йәштәр хөкүмәте эшенә юғары баһа бирҙе һәм йәштәрҙе республиканың бөгөнгө төп кадрҙар резервына тиңләне.
«Мин йәш саҡта дәүләт идараһында үҙеңде һынап ҡарау өсөн бындай мөмкинлек юҡ ине. Хәҙер йәштәрҙең ундай майҙансығы бар, һәм ул һөҙөмтә бирә», — тине ул.

Автор:Динара Сафиуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика