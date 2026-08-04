Башҡортостан халҡын йәнә һынау көтә!

Башҡортостанда йәнә халыҡ телендә «ҡара күк» тип аталған уңайһыҙ метеорологик шарттар (НМШ) режимы индерелә. Был хаҡта республиканың Гидрометеорология үҙәге хәбәр итте.
Махсус режим 4 августа киске сәғәт 20:00-дән 5 августа киске сәғәт 20:00-гә тиклем ғәмәлдә буласаҡ.
Белгестәр аңлатыуынса, елһеҙ һауа торошо һәм атмосфераның ергә яҡын ҡатламында һауаның насар таралыуы арҡаһында һауала зарарлы матдәләр тупланыуы ихтимал.
Шуға күрә, айырыуса балаларға, ололарға һәм тын алыу юлдары ауырыуҙары булған кешеләргә мөмкин тиклем оҙаҡ ваҡыт тышта йөрөмәү, ә бүлмәләрҙе елләткәндә һауа сифатына иғтибар итеү кәңәш ителә.