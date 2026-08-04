+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 11:10

Башҡортостан халҡын йәнә һынау көтә!

Табиптар ҙа, синоптиктар ҙа ошо хаҡта иҫкәртә.

Башҡортостан халҡын йәнә һынау көтә!Башҡортостан халҡын йәнә һынау көтә!
Башҡортостан халҡын йәнә һынау көтә!

Башҡортостанда йәнә халыҡ телендә «ҡара күк» тип аталған уңайһыҙ метеорологик шарттар (НМШ) режимы индерелә. Был хаҡта республиканың Гидрометеорология үҙәге хәбәр итте.

Махсус режим 4 августа киске сәғәт 20:00-дән 5 августа киске сәғәт 20:00-гә тиклем ғәмәлдә буласаҡ.

Белгестәр аңлатыуынса, елһеҙ һауа торошо һәм атмосфераның ергә яҡын ҡатламында һауаның насар таралыуы арҡаһында һауала зарарлы матдәләр тупланыуы ихтимал.

Шуға күрә, айырыуса балаларға, ололарға һәм тын алыу юлдары ауырыуҙары булған кешеләргә мөмкин тиклем оҙаҡ ваҡыт тышта йөрөмәү, ә бүлмәләрҙе елләткәндә һауа сифатына иғтибар итеү кәңәш ителә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика