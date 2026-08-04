+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 06:03

«Атай, туҡта!..» тип ҡысҡырып ҡына өлгөргән!

Бер генә секунд  йәш баланың ғүмерен ҡыйған…

«Атай, туҡта!..» тип ҡысҡырып ҡына өлгөргән!«Атай, туҡта!..» тип ҡысҡырып ҡына өлгөргән!
«Атай, туҡта!..» тип ҡысҡырып ҡына өлгөргән!

Башҡортостандың Борай районында булған ҡот осҡос юл-транспорт ваҡиғаһында Екатеринбургтан килгән 16 йәшлек ҡыҙ һәләк булған. Фажиғә 2 августа иртәнге сәғәт 08:00 тирәһендә М-12 «Восток» федераль трассаһының 1290-сы километрында теркәлгән. Volkswagen Polo автомобиле алдан барған MAN йөк машинаһына бәрелгән. Еңел автомобилде 52 йәшлек атай кеше йөрөткән. Машинала уның ике ҡыҙы ла булған. 16 йәшлек ҡыҙы ваҡиға урынында уҡ йән биргән. Ғаиләнең таныштары һүҙҙәренсә, улар төндә Дағстанға туйға юлланған булған.

«Водитель юлда йоҡлап китеп, автомобилде идара итә алмай башлаған. Бер ҡыҙы артҡы һул яҡта, икенсеһе алғы пассажир урынында ултырған. Алғы ултырғыстағы ҡыҙ хәүефһеҙлек ҡайышын эләктермәгән булған һәм шул сәбәпле һәләк булған. Артта ултырған ҡыҙы һуңғы мәлдә генә: „Атай, туҡта!“ — тип ҡысҡырып өлгөргән, шунан һуң автомобиль йөк машинаһына барып ингән. Һәләк булған ҡыҙ алда йоҡлап барған. Хәүефһеҙлек ҡайышы тағылмағанлыҡтан, хәүефһеҙлек мендәрҙәре тейешенсә асылмаған. Төп бәрелеү машинаның уң яғына тура килгән. Икенсе ҡыҙ төрлө имгәнеүҙәр менән дауаханаға эләккән. Ә атай кеше үҙе бер ниндәй ҙә тән йәрәхәте алмаған. Өйҙә иһә уларҙы әсәһе менән өлкән улдары көткән. Фажиғә тураһында уларға шунда уҡ хәбәр итмәгәндәр», — тип һөйләгән ғаиләнең танышы.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика