«Атай, туҡта!..» тип ҡысҡырып ҡына өлгөргән!

Башҡортостандың Борай районында булған ҡот осҡос юл-транспорт ваҡиғаһында Екатеринбургтан килгән 16 йәшлек ҡыҙ һәләк булған. Фажиғә 2 августа иртәнге сәғәт 08:00 тирәһендә М-12 «Восток» федераль трассаһының 1290-сы километрында теркәлгән. Volkswagen Polo автомобиле алдан барған MAN йөк машинаһына бәрелгән. Еңел автомобилде 52 йәшлек атай кеше йөрөткән. Машинала уның ике ҡыҙы ла булған. 16 йәшлек ҡыҙы ваҡиға урынында уҡ йән биргән. Ғаиләнең таныштары һүҙҙәренсә, улар төндә Дағстанға туйға юлланған булған.
«Водитель юлда йоҡлап китеп, автомобилде идара итә алмай башлаған. Бер ҡыҙы артҡы һул яҡта, икенсеһе алғы пассажир урынында ултырған. Алғы ултырғыстағы ҡыҙ хәүефһеҙлек ҡайышын эләктермәгән булған һәм шул сәбәпле һәләк булған. Артта ултырған ҡыҙы һуңғы мәлдә генә: „Атай, туҡта!“ — тип ҡысҡырып өлгөргән, шунан һуң автомобиль йөк машинаһына барып ингән. Һәләк булған ҡыҙ алда йоҡлап барған. Хәүефһеҙлек ҡайышы тағылмағанлыҡтан, хәүефһеҙлек мендәрҙәре тейешенсә асылмаған. Төп бәрелеү машинаның уң яғына тура килгән. Икенсе ҡыҙ төрлө имгәнеүҙәр менән дауаханаға эләккән. Ә атай кеше үҙе бер ниндәй ҙә тән йәрәхәте алмаған. Өйҙә иһә уларҙы әсәһе менән өлкән улдары көткән. Фажиғә тураһында уларға шунда уҡ хәбәр итмәгәндәр», — тип һөйләгән ғаиләнең танышы.