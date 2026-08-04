+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 11:25

Ҡара сәйнүк

Ҡара сәйнүк, мәтрүшкәле сәйҙәр, Төтөн еҫе һеңгән кейемгә. Яландарға сығып бер ултырыу Танһыҡ түгел икән һуң кемгә?

Ҡара сәйнүкҠара сәйнүк
Ҡара сәйнүк

Шифа ғына шишмә һыуҙарынан
Айырыуса тәмле сәйҙәре.
Ошо тәмдәр үтә һағындырып
Тыуған яҡтарыма әйҙәне.
(Гөлнур Ҡыуатова)

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика