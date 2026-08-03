Салауат Фәтхетдинов Ришат Төхвәтуллинға асыуланғанмы?

Сараға махсус Салауат Фәтхетдиновты тыңларға тип, алыҫ ерҙәрҙән килгән тамашасылар ҙа күп булған. Әлбиттә инде, яратҡан йырсыларын күрә алмауҙарына уларҙың бик ныҡ кәйефтәре төшкән. Был хаҡта социаль селтәрҙәрҙә әүҙем фекер алышалар.
Байрам уҙып, барыһы ла бер аҙ тынысланғас, Ришат Төхвәтуллин әлеге ваҡиғаның нескәлектәрен һөйләне. Йырсы һүҙҙәренсә, Салауат Фәтхетдиновтың байрамға килмәй ҡалыуына транспорт менән бәйле аңлашылмаусанлыҡ сәбәпсе булған һәм бында ойоштороусылар үҙҙәре ғәйепле.
Байрамға ике вертолет осоп килергә тейеш булған. Уның береһендә Марат Яруллин килгән. Ул, туғанының туйында сығыш яһағандан һуң Ҡарамалы-Ғөбәйгә ашыҡҡан. Икенсе вертолет иһә Салауат Фәтхетдинов өсөн билдәләнгән булған.
«Минең трансфер мәсьәләһен хәл итеүсе дуҫ егеттәр, яңылышып Салауат ағайға: «Һеҙ Марат менән осаһығыҙ», — тигәндәр. Тик ул вертолет Маратты ғына алып киткән. Һөҙөмтәлә, Салауат ағай үҙенә билдәләнгән вертолет менән дә осмаған, Марат ултырғаны менән дә. Бына шундай аңлашылмаусанлыҡ килеп сыҡты. Салауат ағай шылтырата: «Инде ике сәғәт буйы вертолет көтәм, килгән һәр йөк машинаһы вертолет тауышы булып тойола», – ти» – тип һөйләгән йырсы.