+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Августа , 06:05

Фирдүс Тямаевтан ҡатыны киткәнме?

Йырсының ҡатыны сығып киткән.

Фирдүс Тямаевтан ҡатыны киткәнме?Фирдүс Тямаевтан ҡатыны киткәнме?
Фирдүс Тямаевтан ҡатыны киткәнме?

Резиданы «биҙәнмәй, матур кейенмәй» тип тәнҡитләүселәр бар. Әммә Резида ла, Фирдүс тә быға көлөп кенә ҡарай һәм  был теманы, шаяртып, социаль селтәрҙәрҙә бик йыш күтәрә.

Яңыраҡ иһә Резида, ниндәйҙер байрамға барыр алдынан, үҙенең образын бик ныҡ үҙгәрткән. Фирдүс иһә уны видеоға төшөрөп алған. «Дуҫтар, бына ҡатынығыҙ колхозса кейенә тип әйттегеҙ ҙә, боҙҙоғоҙ… Ана үксәле туфлиҙар кейеп тә ҡуйған», – ти ул.

«Модница ял итергә китте», – тип йылмая уға ҡатыны.

«Бына шулай, ҡатынһыҙ ҡалам мин», – тип борсолоуын белдергән Тямай.

«Ҡайтам мин, ҡайтам», – тип көлгән һәм тынысландырырға ашыҡҡан уны Резидаһы.

Яҙылыусылар Фирдүстең ҡатынына һоҡланып бик күп комментарийҙар ҡалдырған.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика