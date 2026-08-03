Фирдүс Тямаевтан ҡатыны киткәнме?

Резиданы «биҙәнмәй, матур кейенмәй» тип тәнҡитләүселәр бар. Әммә Резида ла, Фирдүс тә быға көлөп кенә ҡарай һәм был теманы, шаяртып, социаль селтәрҙәрҙә бик йыш күтәрә.
Яңыраҡ иһә Резида, ниндәйҙер байрамға барыр алдынан, үҙенең образын бик ныҡ үҙгәрткән. Фирдүс иһә уны видеоға төшөрөп алған. «Дуҫтар, бына ҡатынығыҙ колхозса кейенә тип әйттегеҙ ҙә, боҙҙоғоҙ… Ана үксәле туфлиҙар кейеп тә ҡуйған», – ти ул.
«Модница ял итергә китте», – тип йылмая уға ҡатыны.
«Бына шулай, ҡатынһыҙ ҡалам мин», – тип борсолоуын белдергән Тямай.
«Ҡайтам мин, ҡайтам», – тип көлгән һәм тынысландырырға ашыҡҡан уны Резидаһы.
Яҙылыусылар Фирдүстең ҡатынына һоҡланып бик күп комментарийҙар ҡалдырған.