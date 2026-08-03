БПЛА автомобилгә барып бәрелгән

Күрше Удмуртияла автомобилгә БПЛА һөжүм иткәндә өс кеше һәләк булған. Тағы ике кеше, шул иҫәптән бала зыян күргән.
Яраланған баланың хәле бер аҙ тотҡарланғандан һуң, уны Ижевск дауаханаһына алып барырға планлаштыралар.
1917-2026 "Йәшлек" гәзитеБаш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков
Об использовании персональных данных
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.