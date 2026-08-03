+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Августа , 06:55

БПЛА автомобилгә барып бәрелгән

Өс кеше һәләк булған, зыян күреүселәр араһында бала ла бар.

БПЛА автомобилгә барып бәрелгәнБПЛА автомобилгә барып бәрелгән
БПЛА автомобилгә барып бәрелгән

Күрше Удмуртияла автомобилгә БПЛА һөжүм иткәндә өс кеше һәләк булған. Тағы ике кеше, шул иҫәптән бала зыян күргән.

Яраланған баланың хәле бер аҙ  тотҡарланғандан һуң, уны Ижевск дауаханаһына алып барырға планлаштыралар.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика