Айыуҙар тәрбиәләгәнме?

Күмертау янында ғәҙәти булмаған «бал урлаусы» төлкө пәйҙә булған. Ул баллы кәрәҙҙе эләктереп, урман яғына тайған.
Был хәлгә шаһиттар шаярып: «Быны, моғайын, айыуҙар тәрбиәләгәндер!» — тип көлөшә.
1917-2026 "Йәшлек" гәзитеБаш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков
Об использовании персональных данных
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.