+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Августа , 06:25

Айыуҙар тәрбиәләгәнме?

Бал яратҡан төлкө халыҡты аптыратҡан!

Айыуҙар тәрбиәләгәнме?Айыуҙар тәрбиәләгәнме?
Айыуҙар тәрбиәләгәнме?

Күмертау янында ғәҙәти булмаған «бал урлаусы» төлкө пәйҙә булған. Ул баллы кәрәҙҙе эләктереп, урман яғына тайған.

 Был хәлгә шаһиттар шаярып: «Быны, моғайын, айыуҙар тәрбиәләгәндер!» — тип көлөшә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика