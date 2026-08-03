+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Августа , 10:41

Алданыу хаҡы өс миллион һум

Миәкә районында йәшәүсе 77 йәшлек ҡатын мутлашыусыларҙың хәйләһенә эләгеп, 3 миллион һум аҡсанан мәхрүм ҡалған. 

Алданыу хаҡы өс миллион һумАлданыу хаҡы өс миллион һум
Алданыу хаҡы өс миллион һум

Барыһы ла кеҫә телефонына шылтыратыуҙар башлана. Шылтыратыусы үҙен почта хеҙмәткәре тип таныштыра һәм пенсионерға уның исеменә посылка килгәнен хәбәр итә. Уны алыу өсөн sms-тан кодты диктантлауҙы талап итә, һәм ҡатын шулай эшләй ҙә. Артабан банк, Роскомнадзор һәм ФСБ хеҙмәткәрҙәре шылтырата. «Дәүләт хеҙмәттәре» порталындағы аккаунтты ватып инеү, террористик эшмәкәрлекте финанслау, аҡсаны һаҡлау һәм купюраларға экспертиза үткәреү һылтауы менән енәйәтселәр ҡатынды шәхси тупланма ларын курьерға тапшырырға ҡуша. Аферистарҙың күрһәтмәләренә ярашлы, зыян күреүсе 3 миллион һум аҡсаһын иҫәптән ала. Банк хеҙмәткәре ҙур сумманы алыуҙың маҡсаты тураһында һорағас, аҡса йортто ремонтлау өсөн кәрәк, тип яуап бирә. Пенсионер ҡара пакеттағы аҡсаны курьерға - 20-25 йәшлек билдәһеҙ иргә үҙенең йорто ихатаһында тапшыра. Шунан һуң ғына алдаҡ тоҙағына эләгеүен аңлап, ҡатын полицияға мөрәжәғәт итә.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан. 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика