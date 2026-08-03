Алданыу хаҡы өс миллион һум

Барыһы ла кеҫә телефонына шылтыратыуҙар башлана. Шылтыратыусы үҙен почта хеҙмәткәре тип таныштыра һәм пенсионерға уның исеменә посылка килгәнен хәбәр итә. Уны алыу өсөн sms-тан кодты диктантлауҙы талап итә, һәм ҡатын шулай эшләй ҙә. Артабан банк, Роскомнадзор һәм ФСБ хеҙмәткәрҙәре шылтырата. «Дәүләт хеҙмәттәре» порталындағы аккаунтты ватып инеү, террористик эшмәкәрлекте финанслау, аҡсаны һаҡлау һәм купюраларға экспертиза үткәреү һылтауы менән енәйәтселәр ҡатынды шәхси тупланма ларын курьерға тапшырырға ҡуша. Аферистарҙың күрһәтмәләренә ярашлы, зыян күреүсе 3 миллион һум аҡсаһын иҫәптән ала. Банк хеҙмәткәре ҙур сумманы алыуҙың маҡсаты тураһында һорағас, аҡса йортто ремонтлау өсөн кәрәк, тип яуап бирә. Пенсионер ҡара пакеттағы аҡсаны курьерға - 20-25 йәшлек билдәһеҙ иргә үҙенең йорто ихатаһында тапшыра. Шунан һуң ғына алдаҡ тоҙағына эләгеүен аңлап, ҡатын полицияға мөрәжәғәт итә.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.