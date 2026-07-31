Яғыулыҡ баҙарындағы хәлдәр

Бөгөнгө көндә яғыулыҡ менән бәйле хәл ниндәй?
Хәл тағы ла насарайҙы, 12:00 сәғәттә Өфө АЗС-тарында сираттарҙа 800 автомобиль торҙо. Яғыулыҡтың бөтә төрҙәре лә бар, әммә сираттар кәмемәй. Һәр заправкала 20-нән 60-ҡа тиклем автомобиль тора.
Ҡайҙа проблемалар бар?
Асҡын районы - транзит районы. Был район өсөн сығымдар ярайһы уҡ ҙур. Һыу баҫыу менән бәйле хәл дә тәьҫир итте. Ағиҙел дә бар, унда, киреһенсә, бөтә төр яғыулыҡ бар. Шулай уҡ көньяҡта ла проблемалар бар. Стәрлетамаҡ та зыян күрә, унда яғыулыҡ шәмбелә барлыҡҡа киләсәк.
Борай районында хәлдәр нисек?
Бөгөн хәл яҡшы, яғыулыҡтың бөтә төрҙәре лә бар, уртаса сираттар - 30-ға яҡын машина. Проблемалы осор башланыуы менән сағыштырғанда, хәҙер хәл еңелерәк.
Борай районында 500 урынлыҡ яңы мәктәп төҙөлөшөндә яғыулыҡ менән проблема сағылмаҫмы?
Яғыулыҡ менән тәьмин итеүҙәге өҙөклөктәр төҙөлөшкә йоғонто яһамай. Объектты 2027 йылда тапшырыу планлаштырыла.
Йәшен ваҡытында бензин заправкаларының эшләүе хәүефһеҙме?
Эйе, бөтә объекттар ҙа һаҡлана, объекттарҙа йәшен ҡабул итеүсе ҡоролмалар бар.
Приютта 2 заправка, береһе ремонтҡа ябыла, нисек булырға?
Бында яғыулыҡ менән проблемалар юҡ, бер заправка етерлек.
Ремонтҡа заправка оҙаҡҡа ябыламы?
Иң киң таралған ремонт төрө - резервуарҙы таҙартыу, бының өсөн 2-3 көн китә. Сит кешеләр был көндәрҙә станция территорияһына заправкаға индерелмәй.
Ейәнсура районы эшҡыуарҙары яғыулыҡ менән нисек тәьмин ителә?
Ҙур эшҡыуарҙар яғыулыҡ карталарын аса, уларҙың проблемалары юҡ. Бәләкәй эшҡыуарҙарға поставкалар элекке графикта бара. Районда бензин заправкаларына сираттар кәмегән. 30 июлдән яғыулыҡ-майлау материалдарын шәхси заправкаларға һәм "Газпромнефть"заправкаларына алып киләләр. Икенсе төрлө әйткәндә, районда бензин тулы күләмдә бар. Ейәнсура районы-баҙарҙың 15-20% тотҡан ваҡ АЗС-тар ярҙамында проблеманы хәл итеү миҫалы. Бәләкәй яғыулыҡ-майлау станциялары өсөн биржала яғыулыҡ хаҡы кәмей. Бәлки, хаҡ ҙурыраҡ булыр, әммә бик үк күпкә түгел - 80 һум тирәһендә.
Яңауылда хәлдәр нисек?
Унда ике заправка бар, ваҡыты-ваҡыты менән өҙөклөктәр була, әммә АЗС яғыулыҡ менән тәьмин ителә. Хәл бик үк идеаль түгел, әммә нормага ярашлы.
Башҡа төбәктәрҙәге кеүек, бензин заправкаларында таҡ һәм һуҡ һандар системаһын индерергә мөмкинме?
Төрлө төбәктәрҙә был темаға төрлө тәжрибә бар. Халыҡ билдәле бер заправкаларҙы дизель яғыулығына ғына биреүгә насар ҡарай. Халыҡ һәр ваҡыт яғыулыҡ тултырырға мөмкин тип күнеккән.
Властар халыҡҡа бындай системаны индерергә кәрәкме-юҡмы икәнлеге өсөн тауыш бирергә тәҡдим итә.
Красноусолда" Лукойл " да бер аҙна инде яғыулыҡ юҡ, нимә булды?
Властар был мәсьәләне компаниянан аныҡлаясаҡ. Әммә районда яғыулыҡ индерергә тырышалар, сөнки был туристик үҙәк, унда күп кеше ял итергә бара.
Александр Беляев.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.