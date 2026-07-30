Халыҡ-ара хеҙмәттәшлек – үҫештең мөһим йүнәлеше

Ғәмәлгә ашырылған проекттар һәм яңы инвестициялар
Республика һатыу-иҡтисади мөнәсәбәттәрҙән тәрән сәнәғәт кооперацияһына күсеү курсынан бара. Партнерҙарыбыҙ менән уртаҡ проекттарҙы ғәмәлгә ашырыу буйынса эҙмә-эҙленкле эшмәкәрлек алып барыла.
Бер нисәүһен һанап үтәйек:
Беларусь: «Белорус машиналары» мультибрендлы сервис үҙәген һәм «Да Дому» магазинын асыу, Рәсәй–Беларусь инвестиция кластеры өҫтөндә эште дауам итеү.
Үзбәкстан: Өфөлә «Akfa Build» шоу-румын, «Салом Ташкент» ресторанын, «Aisha Home Textile» туҡыма магазинын уңышлы асыу. Өфөлә ҡунаҡхана комплексы һәм көнкүреш һыуытҡыстары етештереү предприятиеһы төҙөү проекттарын тормошҡа ашырыу күҙаллана. Башҡортостанда малсылыҡ һәм картуф үҫтереү өлкәләрендәге проекттарҙы ғәмәлгә ашырыу. Үзбәкстанда 2026 йылдың апрелендә тәүге сит ил башҡорт технопаркы – «Бекабад» технопаркын төҙөй башлау.
Төркиә: «Özfatihler Vinç» (кран-балкалар етештереү) заводын һәм «Магадан» ресторанын асыу, Башҡортостан биләмәһендә ҡайын шпон етештереү һәм майлы культураларҙы үрсетеү һәм орлоҡсолоҡ буйынса завод төҙөү проекттарын әҙерләү.
Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре: агротуризм («Ғәрәп ауылы») һәм юғары технологиялы ауыл хужалығы (соргонан шәкәр шәрбәте етештереү) өлкәләрендә уникаль проекттарҙы тормошҡа ашырыу, шулай уҡ инвестиция проекттары: Өфөлә «Смарт-Блок» (төҙөлөш материалдары етештереү), «Аль-баддад» (тиҙ төҙөлөүсе биналар), «Эразбионик» (дефицитлы электроника, датчиктар һәм контроллерҙар импорты), «ОрионМед» (медицина химияһының иң эре тәьмин итеүсеһе) компанияларының филиалдарын асыу.
Ҡаҙағстан: Башҡортостандың «Медстальконструкция» ЯСЙ-һы тарафынан Ҡаҙағстан Республикаһының Өҫкө Кама (Өскәмән) ҡалаһында медицина йыһаздары һәм мебель етештереү проекты тормошҡа ашырылды. Шулай уҡ Ҡаҙағстан Республикаһының ихтыяждарын тәьмин итеү маҡсатында «Урал пружина заводы» ЯСЙ тарафынан Ҡостанай ҡалаһында тимер юл хәрәкәт составы өсөн пружиналар етештереү буйынса «НПФ „Пружина“» ЯС-һының заводын төҙөү проекты тормошҡа ашырыла.
Эшлекле саралар урыны – Башҡортостан
Республика эшлекле саралар үткәреү буйынса алдынғы төбәктәрҙең береһе статусын йәнә раҫланы, Рәсәй төбәктәренең ваҡиғалар потенциалы рейтингында дүртенсе урын яуланы.
Былтыр республикала 86 конгресс-күргәҙмә сараһы үткәрелде (Рәсәйҙә һәм сит илдәрҙә ойошторолған күсмә саралар менән бергә – 111).
Төп саралар иҫәбендә шулар:
Халыҡ-ара бизнес аҙналығы – 26 ил ҡатнашлығында яҡынса 15 миллиард һумлыҡ 23 килешеүгә ҡул ҡуйылды.
«Зауралье» Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйы – 30 миллиард һумлыҡ 17 килешеү төҙөлдө.
Санкт-Петербург халыҡ-ара иҡтисади форумы – дөйөм суммаһы 100 миллиард һумлыҡ 33 килешеүгә ҡул ҡуйылды, республика инвестиция климаты торошоноң Милли рейтингында лидерҙарҙың тәүге өсәүһе иҫәбенә инде.
«На Рахате» халыҡ-ара һаулыҡ һәм туризм форумы – Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән һәм яҡын сит илдәрҙән 30 меңдән ашыу кеше ҡатнашты.
Шулай уҡ «ИННОПРОМ. Үҙәк Азия» күргәҙмәһе Башҡортостан менән Үзбәкстан араһында партнерлыҡ бәйләнештәрен нығытыу өсөн мөһим майҙансыҡҡа әүерелде. Ул сәнәғәт, фән һәм сауҙа өлкәләрендә уртаҡ проекттарҙы тормошҡа ашырыу өсөн яңы мөмкинлектәр асты.
Ағымдағы йылға төп һәм өҫтөнлөклө бурыстар
* Сеймал булмаған һәм энергетикаға ҡарамаған тауарҙар экспорты күләмен 2,2 млрд АҠШ доллары кимәленә еткереүҙе тәьмин итеү;
* 2030 йылға тиклем Башҡортостан Республикаһының тышҡы иҡтисади эшмәкәрлеген үҫтереү стратегияһын ғәмәлгә ашырыу;
* «2025–2030 йылдарға Башҡортостан Республикаһында экспортты үҫтереү» төбәк программаһын тормошҡа ашырыу;
* 2030 йылға тиклем Башҡортостан Республикаһының конгресс-күргәҙмә эшмәкәрлеген үҫтереү стратегияһын ғәмәлгә ашырыу;
* Башҡортостан Республикаһында Төбәк экспорт стандарты 3.0-ды тормошҡа ашырыу;
* Экспорт эшмәкәрлеген алып барыуҙа предприятиеларҙың яңы баҙарҙарға сығыуына булышлыҡ итеү (халыҡ-ара конгресс-күргәҙмә сараларында, бизнес-миссияларҙа ҡатнашыу);
* Башҡортостан Республикаһының БДБ, Евразия иҡтисади союзы (ЕАЭС), Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһы (ШХО) һәм БРИКС илдәре менән хеҙмәттәшлеген үҫтереү һәм нығытыу;
* Башҡортостан Республикаһының рәсми делегацияларының кәмендә биш визитын ойоштороу, шул иҫәптән Ҡытай Халыҡ Республикаһына, Үзбәкстан Республикаһына, Беларусь Республикаһына, Төркиәгә, Тажикстан Республикаһына һәм Абхазияға;
* Флагман сәнәғәт кластерҙарын эшләтеп ебәреү. Үзбәкстан («Бекабад» технопаркы), Тажикстан һәм Беларусь менән берлектәге технопарктар һәм сәнәғәт кластерҙары булдырыу проекттарын ғәмәлгә ашырыуҙы тәьмин итеү, проектлау этабынан төҙөлөшкә һәм резиденттар эшмәкәрлеген башлауға күсеү.
* Үзбәкстан инвестиция проектын тормошҡа ашырыу. Өфөлә ҡунаҡхана комплексы төҙөү буйынса Үзбәкстан инвестиция проектын ғәмәлгә ашырыу.
* Логистика инфраструктураһын үҫтереү. Экспортсыларҙың транзакция сығымдарын кәметеү маҡсатында төп партнерҙар менән берлектәге сауҙа йорттары һәм логистика хабтары булдырыу мәсьәләләрен эшләү һәм тормошҡа ашырыу.
* «АЛҒА НА ЭКСПОРТ!» программаһының маҡсатлы күрһәткестәренә өлгәшеү. Кесе һәм урта эшҡыуарлыҡтың яңы субъекттарын йәлеп итеү, шулай уҡ еңел һәм химия сәнәғәте өсөн тармаҡ акселерация программаларын ғәмәлгә ашырыу аша сеймал булмаған, энергетикаға ҡарамаған экспорттың (ННЭ) тотороҡло үҫешен тәьмин итеү.
* Туристик хеҙмәттәр экспортын үҫтереү. Башҡортостандың туристик мөмкинлектәрен Яҡын Көнсығыш һәм Үҙәк Азия баҙарҙарында алға этәреү, медицина, мәҙәни-танып белеү һәм агротуризм йүнәлештәренә айырым иғтибар биреү.
* Финанс булмаған ярҙам сараларын киңәйтеү. Ситкә сығып үткәрелгән бизнес-миссияларҙың һәм тармаҡ акселераторҙарының (химия һәм еңел сәнәғәт) географияһын киңәйтеү, шулай уҡ продукцияны ташыу һәм сертификатлау буйынса субсидиялар алыусы компаниялар һанын арттырыу.
Һандар һәм факттар
* 2025 йыл йомғаҡтары буйынса Башҡортосандың тышҡы сауҙа әйләнеше 3,73 миллиард доллар тәшкил иткән.
* Беҙ донъяның 114 иле менән хеҙмәттәшлек итәбеҙ. Төп партнерҙарыбыҙ: Ҡытай, Төркиә, Ҡаҙағстан, Һиндостан, Үзбәкстан, Беларусь, Ҡырғыҙстан.
* Экспорт структураһында сеймалға бәйлелектең кәмеүе буйынса тотороҡло тенденция күҙәтелә. Минераль продукция 40,1 процент тәшкил итә, ә химия сәнәғәте тауарҙары, ағас, текстиль, аяҡ кейеме, целлюлоза-ҡағыҙ изделиелары күләменең үҫеше күренә.
* Башҡортостандың экспортҡа булышлыҡ итеү системаһы илебеҙҙә иң һөҙөмтәлеләрҙән һанала.
* Былтыр логистик сығымдарҙы субсидиялау механизмы индерелгән: 11 предприятие 10 млн һум күләмендә компенсация алған.
* “АЛГА НА ЭКСПОРТ” төбәк программаһы ҡабул ителеп, 2030 йылға сеймал булмаған экспорт күләмен 3,6 млрд долларға еткереү маҡсат итеү ҡуйыла.
Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың социаль селтәрҙәге яҙмаһынан (2025 йыл):
«Реаль проекттар – белорус, төрөк, ҡаҙаҡ, үзбәк, башҡа партнерҙарыбыҙ менән берлектә яңы производстволар, сервис үҙәктәре асыу беҙҙең төп өҫтөнлөк булып ҡала. Экспортты үҫтереүгә етди иғтибар бүләбеҙ. Республикала экспортҡа ярҙам үҙәге эшләй, ул эшҡыуарҙарға тышҡы баҙарға сығырға ярҙам итә. Сит илдәрҙә бизнес-миссиялар ойошторабы, конгресс саралары үткәрәбеҙ. Мәғариф, туризм һәм башҡа өлкәләрҙә төрлө илдәр менән берлектәге проекттарҙы тормошҡа ашырабыҙ».
Әйткәндәй
Республикаға тышҡы бәйләнештәрҙе яйға һалыуҙа Рәсәйҙең Сит ил эштәре министрлығы ҙур ярҙам күрһәтә. Радий Хәбиров ведомство етәкселегенә ошо мөһим терәк өсөн рәхмәт белдерҙе.
Уртаҡ мәктәптәр
Быйыл 29 апрелдә Өфөлә М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетында Рәсәйҙең мәғариф министры Сергей Кравцов һәм Ҡырғыҙстандың мәғариф министры Догдуркул Кендирбаева уртаҡ мәктәптәр төҙөү мәсьәләһе буйынса ике яҡлы кәңәшмә үткәргәйне. Фекер алышыуҙа Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров ҡатнашты.
Сергей Кравцов, Рәсәйҙең мәғариф министры:
– Башҡортостан һәм университет етәкселегенә халыҡ-ара проекттарҙы тормошҡа ашырғандары өсөн рәхмәт. 2027 йылдың 1 сентябренә тәүге өс уртаҡ мәктәпте асыу планы бар. Өфөгә ҡырғыҙ мәктәптәре директорҙары килде, улар республиканың мәғариф өлкәһендәге бай тәжрибәһен өйрәнә. Рәсәй делегацияһын яуап сәфәре менән Ҡырғыҙстанға ебәрергә тәҡдим итәм. Бындай хеҙмәттәшлек ике ил уҡытыусыларына файҙаға ғына буласаҡ.
Радий Хәбиров, БР Башлығы:
– Ҡырғыҙстан Республикаһы – Башҡортостандың төп ун партнеры иҫәбендә. Беҙҙе уртаҡ мәҙәниәт, тел, рухи-әхлаҡи ҡиммәттәр, берлектәге гуманитар проекттар бәйләй. Вуздарыбыҙҙа Ҡырғыҙстандан 200-ҙән ашыу студент белем ала. Ҡырғыҙстанда рус телле мәктәптәр асыу проекты, һис шикһеҙ, илдәребеҙҙең стратегик партнерлығын нығытыу өсөн оло әһәмиәткә эйә. Беҙ белем биреү өлкәһендәге асыштар һәм инновациялар менән уртаҡлашасаҡбыҙ. Шул рәүешле үҙ-ара дуҫлыҡ һәм тығыҙ хеҙмәттәшлек традицияларын дауам итербеҙ тип ышанам.
Ҡырғыҙстандың мәғариф министры Догдуркул Кендирбаева:
– Рәсәй коллегаларыбыҙ менән мәғариф өлкәһендә үҙ-ара эш итеү юғары кимәлдә. Уртаҡ, шул иҫәптән Башҡортостандың мәғариф ойошмалары ҡатнашлығындағы проекттарҙы артабан үҫтереү буйынса ҙур ҡыҙыҡһыныу бар.
Фото: асыҡ рәсми сығанаҡтарҙан, архив