Хәбиров ҡайҙа ял итә?

"Ялды файҙа менән берләштерәм)) Отпускты «Красноусол»да үткәрәм. Шифаханаларыбыҙ ял итеү өсөн иң яҡшы урын тип иҫәпләйем. Был минең генә фекерем түгел, ә йыл һайын бында килгән меңләгән республика халҡы һәм ҡунаҡтары фекере лә.
Форсаттан файҙаланып, шифаханаларыбыҙҙы үҫтереү буйынса эш кәңәшмәһе үткәрҙем. Төбәктә 8 дәүләт шифаханаһы бар. Был - республика милкендә ҡалырға тейешле ғәйәт ҙур ресурс.
Беҙҙең шифаханалар мөһим социаль функция үтәй. Шул иҫәптән яугирҙарҙың һәм уларҙың ғаиләләренең һаулығын нығытырға ярҙам итәләр. Шифаханалар - уңышлы предприятиелар. Уларҙың хеҙмәттәре талап ителә, улар яҡшы аҡса эшләй һәм артабанғы үҫешкә уны һала. Шул уҡ «Красноусол»да үҙ аҡсалары иҫәбенә фондты тағы ла 200 номерға арттырырға планлаштыралар. Һәм был бер генә миҫал. Был тенденцияны һаҡлап ҡалыу һәм артабан дауам итеү мөһим.
Айырым мәсьәлә – балаларҙы шифахана-курорт дауалау. Балалар шифаханалары ла байтаҡ, һәм, әлбиттә, улар ҙа аҡса һәм энергия талап итә.
"Красноусол" һәм эргәлә урынлашҡан "Красноусол балалар шифаханаһы" етәкселәренә инфраструктураны яҡшыртыу буйынса тәҡдимдәр әҙерләргә ҡушам. Көҙгөһөн уларҙы ентекләп тикшерәсәкбеҙ".
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.