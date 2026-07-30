+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
30 Июля , 11:06

Хәбиров ҡайҙа ял итә?

Башҡортостан Республикаһы Башлығы Радий Хәбиров үҙенең сәхифәһендә "Ялды файҙа менән берләштереүе хаҡында" яҙҙы:"Отпускты «Красноусол»да үткәрәм".

Хәбиров ҡайҙа ял итә?Хәбиров ҡайҙа ял итә?
Хәбиров ҡайҙа ял итә?

"Ялды файҙа менән берләштерәм)) Отпускты «Красноусол»да үткәрәм. Шифаханаларыбыҙ ял итеү өсөн иң яҡшы урын тип иҫәпләйем. Был минең генә фекерем түгел, ә йыл һайын бында килгән меңләгән республика халҡы һәм ҡунаҡтары фекере лә.

Форсаттан файҙаланып, шифаханаларыбыҙҙы үҫтереү буйынса эш кәңәшмәһе үткәрҙем. Төбәктә 8 дәүләт шифаханаһы бар. Был - республика милкендә ҡалырға тейешле ғәйәт ҙур ресурс.

Беҙҙең шифаханалар мөһим социаль функция үтәй. Шул иҫәптән яугирҙарҙың һәм уларҙың ғаиләләренең һаулығын нығытырға ярҙам итәләр. Шифаханалар - уңышлы предприятиелар. Уларҙың хеҙмәттәре талап ителә, улар яҡшы аҡса эшләй һәм артабанғы үҫешкә уны һала. Шул уҡ «Красноусол»да үҙ аҡсалары иҫәбенә фондты тағы ла 200 номерға арттырырға планлаштыралар. Һәм был бер генә миҫал. Был тенденцияны һаҡлап ҡалыу һәм артабан дауам итеү мөһим.

Айырым мәсьәлә – балаларҙы шифахана-курорт дауалау. Балалар шифаханалары ла байтаҡ, һәм, әлбиттә, улар ҙа аҡса һәм энергия талап итә.

"Красноусол" һәм эргәлә урынлашҡан "Красноусол балалар шифаханаһы" етәкселәренә инфраструктураны яҡшыртыу буйынса тәҡдимдәр әҙерләргә ҡушам. Көҙгөһөн уларҙы ентекләп тикшерәсәкбеҙ".

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Хәбиров ҡайҙа ял итә?
Хәбиров ҡайҙа ял итә?
Хәбиров ҡайҙа ял итә?
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика