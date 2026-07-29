+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Июля , 12:11

Уяу хеҙмәткәрҙәр бар

Өфөлә бер тәүлектә банк һәм элемтә салоны хеҙмәткәрҙәренең уяулығы арҡаһында ике мутлашыу осрағы туҡтатылды.

Уяу хеҙмәткәрҙәр барУяу хеҙмәткәрҙәр бар
Уяу хеҙмәткәрҙәр бар

Яуыздар ҡорбандарға шылтыратып, хоҡуҡ һаҡлаусылар булып сығыш яһай һәм аҡсаны «хәүефһеҙ иҫәпкә» күсерергә күндерә. Беренсе осраҡта банк хеҙмәткәре 72 йәшлек пенсионерҙың 1 миллион һумды алыуына юл ҡуймаған. Икенсеһендә элемтә салоны хеҙмәткәре 58 йәшлек ҡатынға 300 мең һумдан ашыу аҡсаны муттарға күсерергә ирек бирмәгән.

Мутлашырға маташыу тураһында енәйәт эштәре ҡуҙғатылған.

Өфө Эске эштәр министрлығы битараф булмаған хеҙмәткәрҙәргә рәхмәт белдерә һәм иҫкәртә: билдәһеҙҙәрҙең күрһәтмәләре буйынса аҡса күсермәгеҙ, ә шикле шылтыратыуҙар булғанда шунда уҡ һөйләшеүҙе туҡтатығыҙ һәм ойошма менән рәсми номер буйынса бәйләнешкә инегеҙ. Полицияға 102 номеры аша мутлашыу тураһында хәбәр итегеҙ.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика