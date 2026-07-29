+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Июля , 11:25

Почтаны талаған...

Күрше Татарстандың Алабуға ҡалаһы прокуратураһы дүрт йыл буйына почта бүлексәһе кассаһынан аҡса алып торған хеҙмәткәргә ҡарата енәйәт эшен асып, тикшереүҙе контролләй.

Почтаны талаған...Почтаны талаған...
Почтаны талаған...

Енәйәт эше уғата ҙур суммала аҡса урлау буйынса (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

ТР Прокуратураһының рәсми сайтында хәбәр итеүҙәренсә, тикшереү фаразына ярашлы, почта бүлексәһе хеҙмәткәре 2022 йылдың яҙынан 2026 йылдың июленәсә кассанан гел генә аҡса урлап торған. Дөйөм сумма 61 миллион һумға еткән. Уны ҡатын кәрәгенә тотонған. Был енәйәте асыҡланғас, бүлексә бинаһына ут төртөргә маташҡан. Әммә янғынды ваҡытында һүндергәндәр. Әле хеҙмәткәр ҡулға алынған.

Бына шулай... Почта хеҙмәте тирәләй көрсөк юҡҡа түгелдер...

Фото: асыҡ сығанаҡтан.

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика