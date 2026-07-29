+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Июля , 11:10

Баллы урынды белеп килгән...

Мәләүез районында бер пасекаға айыу килеп, умарталарҙы туҙҙырған. 

Баллы урынды белеп килгән...Баллы урынды белеп килгән...
Баллы урынды белеп килгән...

Башҡортостандың Урман хужалығы инспекторҙары уны ҡырын эшендә тотҡан. Йәғни, тотмаған, ә күргән.

Улар иҫкәртә: был - айыу балаһы, уны осратһағыҙ, матурлығына аптырап ҡарап тормағыҙ, хәүефле!

Фото: асыҡ сығанаҡтан.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика