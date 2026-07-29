+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Июля , 05:30

Асыҡ һауала кино ҡарайбыҙ

Башҡортостандың Благовещен ҡалаһында "Йондоҙҙар аҫтында кино" урам кинотеары эшләй, тип хәбәр итәләр.

Асыҡ һауала кино ҡарайбыҙАсыҡ һауала кино ҡарайбыҙ
Асыҡ һауала кино ҡарайбыҙ

Яңы мәҙәни-ял майҙансығын булдырыу ғаилә менән ял итеү өсөн уңайлы инфраструктураны үҫтереүгә, халыҡтың файҙалы һәм йөкмәткеле ялын ойоштороуға, шулай уҡ асыҡ һауала мәҙәни саралар үткәреүгә йүнәлтелгән.

Тәүге киноларға уҡ төрлө йәштәге ҡала халҡы йыйылды. Асыҡ һауалағы кинотеатр ғаиләләр, йәштәр һәм өлкән быуын вәкилдәре өсөн бергәләп ваҡыт үткәреү, ватан кинематографы менән танышыу һәм ҡаланың мәҙәни тормошонда әүҙем ҡатнашыу урынына әүерелде.

«Йондоҙҙар аҫтында кино» асыҡ һауалағы кинотеатр йәй аҙағынаса эшен дауам итәсәк. Ҡала халҡы һәм ҡунаҡтары өсөн даими рәүештә асыҡ һауала кино күрһәтеүҙәр ойоштороласаҡ.

— Заманса мәҙәни инфраструктураны үҫтереү — халыҡтың тормош сифатын күтәреүҙең мөһим өлөшө. Асыҡ һауалағы кинотеатр ғаилә менән ял итеү, аралашыу һәм бергәләп буш ваҡытты файҙалы үткәреү өсөн өҫтәмә мөмкинлектәр тыуҙыра. Яңы майҙансыҡ Благовещенск халҡы араһында ҙур ихтыяж менән файҙаланыр һәм йәйге осорҙа ҡала халҡын үҙенә йәлеп иткән төп урындарҙың береһенә әйләнер, тип ышанам, — тине Благовещен районы хакимиәте башлығы Анна Карабанова.

Был урын «Ғаилә» милли проектын ғәмәлгә ашырыу буйынса барлыҡҡа килде.
 
Асыҡ һауала кино ҡарайбыҙ
Асыҡ һауала кино ҡарайбыҙ
Асыҡ һауала кино ҡарайбыҙ
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика