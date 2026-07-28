Йәш белгес тыуған яғына ҡайтты!

Ярат ауылының фельдшер-акушерлыҡ пунктында Фаз Хәсәнов эш башлаған. Ул - "Оҙайлы әүҙем тормош" милли проекты буйынса кадрҙар менән тәьмин итеү йәһәтенән алып барылған системалы эш һөҙөмтәһенә ярашлы ауылға эшкә ҡайтҡан белгес.
Фаяз Сибай медицина колледжының "Дауалау эше" йүнәлешен тамамлаған. Егет үҙе Беренсе Этҡол ауылынан. Эште башлаған тәүге көндәрҙән үк йәш белгес ФАП эшмәкәрлегенә әүҙем ҡушылған, пациенттарға бик иғтибарлы, бурысына яуаплы ҡарай.
Ауылдарҙа медпункт эшләүе бик мөһим, әлбиттә, унда айырыуса оло йәштәгеләргә ярҙам итергә атлығып тороусы хеҙмәткәрҙәрҙең булыуы икеләтә уңыш.
Фото: Минздрав РБ, Контента | Инфоповод