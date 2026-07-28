+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Июля , 04:40

Йәш белгес тыуған яғына ҡайтты!

Башҡортостандың Баймаҡ районындағы Ярат ауылына йәш медицина белгесе эшкә ҡайтты, тип хәбәр итәләр.

Йәш белгес тыуған яғына ҡайтты!Йәш белгес тыуған яғына ҡайтты!
Йәш белгес тыуған яғына ҡайтты!

Ярат ауылының фельдшер-акушерлыҡ пунктында Фаз Хәсәнов эш башлаған. Ул - "Оҙайлы әүҙем тормош" милли проекты буйынса кадрҙар менән тәьмин итеү йәһәтенән алып барылған системалы эш һөҙөмтәһенә ярашлы ауылға эшкә ҡайтҡан белгес.

Фаяз Сибай медицина колледжының "Дауалау эше" йүнәлешен тамамлаған. Егет үҙе Беренсе Этҡол ауылынан. Эште башлаған тәүге көндәрҙән үк йәш белгес ФАП эшмәкәрлегенә әүҙем ҡушылған, пациенттарға бик иғтибарлы, бурысына яуаплы ҡарай.

Ауылдарҙа медпункт эшләүе бик мөһим, әлбиттә, унда айырыуса оло йәштәгеләргә ярҙам итергә атлығып тороусы хеҙмәткәрҙәрҙең булыуы икеләтә уңыш.

Фото: Минздрав РБ, Контента | Инфоповод

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика