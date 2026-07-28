Светофор эшләмәгән...

Кисә көндөҙгө сәғәт икеләр тирәһендә Краснокама районында, Нефтекама - Николо-Березовка автомобиль юлының 1-се километрында, 30 йәшлек водитель "Хавал Джуниор" автомобилендә йәйәүлеләр үткәүеле буйлап хәрәкәт иткән электроскутерға бәрелә. Авария һөҙөмтәһендә 87 йәшлек электроскутер водителе төрлө йәрәхәттәр менән дауаханаға оҙатыла, һуңынан вафат була. Был йәйәүлеләр үткәүелендә урынлашҡан светофорҙың авария мәлендә эшләмәүе билдәле. Авария факты буйынса Дәүләт автоинспекцияһы хеҙмәткәрҙәре тикшереү үткәрә, ваҡиға сәбәптәре асыҡлана.
Фото: БР ДАИ.