+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Июля , 06:35

Светофор эшләмәгән...

Юл-транспорт ваҡиғаһында 87 йәшлек электроскутер водителе һәләк булған.

Светофор эшләмәгән...Светофор эшләмәгән...
Светофор эшләмәгән...

Кисә көндөҙгө сәғәт икеләр тирәһендә Краснокама районында, Нефтекама - Николо-Березовка автомобиль юлының 1-се километрында, 30 йәшлек водитель "Хавал Джуниор" автомобилендә йәйәүлеләр үткәүеле буйлап хәрәкәт иткән электроскутерға бәрелә. Авария һөҙөмтәһендә 87 йәшлек электроскутер водителе төрлө йәрәхәттәр менән дауаханаға оҙатыла, һуңынан вафат була. Был йәйәүлеләр үткәүелендә урынлашҡан светофорҙың авария мәлендә эшләмәүе билдәле. Авария факты буйынса Дәүләт автоинспекцияһы хеҙмәткәрҙәре тикшереү үткәрә, ваҡиға сәбәптәре асыҡлана.

Фото: БР ДАИ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика