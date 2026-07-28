Салауат һәйкәле тирәләй...

“Кондовый юридический язык сразу приклеил слово "копия" к реставрируемому памятнику. Формально-то вроде и нельзя отрицать - есть оригинал, а есть копия. Вот только памятник Салавату Юлаеву не купюра на базаре. Для башкирского сердца это не только и не столько произведение искусства или оригинальный материал. Это часть нашей идентичности, выкованная в борьбе, создании, в вере в справедливость и будущее. Уверен, все те, кто поднимает шумиху вокруг "материалов", "госзаказов", "исполнителей" это прекрасно понимают. Возможно потому и не утихают страсти вокруг Салавата Юлаева (наверное, и не утихнут) – найдутся люди желающие сыграть свою партию на информационном поле республики.

Я лично видел этот памятник в процессе исследований, видели его многие представители башкирской общественности. Со специалистами часами обсуждали сложные вопросы реставрации. Вопрос из какого материала будет памятник стоял отнюдь не главным вопросом. Все участники этих встреч прекрасно понимали - дело не в материале, а в том, что этот памятник мы обязаны сохранить и оставить потомкам как память о себе, как память о нашей истории, о башкирском народе. И да, конечно, центральным вопросом являлся вопрос о его юридическом статусе. Ответы о статусе, процессе и материалах реставрации мы получили вполне исчерпывающие.

"Открытия" сделанные Э. Маулимшиной, Е. Куцуевой далеко не новы. В течение апреля и мая ответы на эти вопросы были даны. Уверен, представитель соответствующего государственного органа (скорее всего, Башкультнаследия) вновь эти ответы повторит. Но для меня главный вопрос теперь не вопрос реставрационных работ с памятником, а то – кто вновь "зашел" на информационное поле республики? Практика показывает – в первую очередь именно наши национальные герои вновь становятся разменной монетой в чьей-то весьма хитроумной информационной игре”.

Фото: Юлдаш Юсупов, вк