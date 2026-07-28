+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Июля , 17:33

Өфө районында фажиғә

Бөгөн кис Михайловка ауылы янында Ерекле күлендә шаһиттар ҡот осҡос күренешкә шаһит булған - күҙ алдарында 40 йәшлек ирҙең ғүмере өҙөлгән.

Өфө районында фажиғәӨфө районында фажиғә
Өфө районында фажиғә

БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, ир йөҙөр өсөн йыһазландырылмаған урында һыуға һикергән. Башы менән күл төбөнә бәрелә, ауыр йәрәхәт ала һәм аңын юғалта. Шаһиттар уны ярға сығара, әммә ашығыс медицина ярҙамы бригадаһы уның үлемен раҫлай.

Оператив-тикшереү саралары үткәрелә.

Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы иҫкә төшөрә:

Ҡотҡарыусылар дежур иткән йыһазландырылған пляждарҙа ғына һыу инегеҙ.
Таныш булмаған урындарҙа һыуға суммағыҙ.
Балаларҙы һыу буйында ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика