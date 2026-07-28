+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Июля , 10:44

Баҫыуҙарҙа эштәр гөрләй!

Башҡортостан Республикаһы Башлығы Радий Хәбиров аграрийҙарға рәхмәт белдерҙе.

Баҫыуҙарҙа эштәр гөрләй!Баҫыуҙарҙа эштәр гөрләй!
Баҫыуҙарҙа эштәр гөрләй!

- Башҡортостан игенселәре иген культураларын урып-йыйыуға тотондо, - тип яҙҙы төбәк етәксеһе үҙенең сәхифәһендә. - Эштәр инде 96 мең гектарҙа – ошо культуралар биләгән майҙандарҙың өстән бер өлөшөндә тамамланған. Яңы уңыштан 351 мең тонна иген һуғып алынған. Гектарынан уртаса 39 центнер уңыш йыйыла – яҡшы күрһәткес! Алдынғылар иҫәбендә – Стәрлетамаҡ, Ауырғазы һәм Ҡырмыҫҡалы райондары.

Хеҙмәтсәндәребеҙҙең эше әле алда күп. Сиратта – борсаҡ, арпа, яҙғы бойҙай, майлы культуралар.

Республиканың бөтә аграрийҙарына ла оло рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Барлыҡ ҡыйынлыҡтарға ҡарамаҫтан, улар лайыҡлы һөҙөмтәләр күрһәтә. Бынан, һис тә арттырмай әйтәм, беҙҙең аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеге тора.

Фото һәм видео: https://vk.ru/wall413272232_1586975

 

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика