+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Июля , 05:49

Һыуҙағы фажиғәләр

ЯЛ КӨНДӘРЕНДӘ 11 КЕШЕ ҺЫУҘА ҺӘЛӘК БУЛҒАН, УЛАР АРАҺЫНДА БАЛАЛАР ҘА БАР!

Һыуҙағы фажиғәләрҺыуҙағы фажиғәләр
Һыуҙағы фажиғәләр

Уҙған ял көндәрендә республиканың Әлшәй, Стәрлебаш, Учалы, Шишмә, Ҡырмыҫҡалы, Благовещен, Өфө райондарының, Нефтекама ҡалаһының йылға-күлдәрендә 13 фажиғәле осраҡ теркәлгән - уларҙа 11 кеше, шул иҫәптән 1 бала һәләк булған, 2 кеше ҡотҡарыла, уларҙың береһе – бала.

- Профилактик эш алып барыуға ҡарамаҫтан, кешеләр йыһазландырылмаған урындарҙа һыу инеүен дауам итә – был йыш ҡына ир-егеттәрҙең һәм ҡатын-ҡыҙҙарҙың үлеменә килтерә, - тип белдерҙе БР Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының матбуғат хеҙмәте. - Һәм тағы ла халыҡҡа өндәшәбеҙ: иҫерек килеш һыуға инмәгеҙ, балаларҙы һыу янында ҡарауһыҙ ҡалдырмағыҙ һәм ҡотҡарыусылар дежур иткән, төбө тикшерелгән рәсми һыу инеү урындарын ғына һайлағыҙ. Ашығыс хеҙмәттәрҙе саҡырыу өсөн берҙәм телефон 112.

Фото: МЧС РБ.

Һыуҙағы фажиғәләр
Һыуҙағы фажиғәләр
Һыуҙағы фажиғәләр
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика