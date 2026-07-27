Көн һайын иҫкәртеп тороғоҙ!

Рәсәй Эске эштәр министрлығының Дүртөйлө районы буйынса бүлеге хеҙмәткәрҙәре ҙур күләмдәге мутлыҡ факты буйынса енәйәт эше ҡуҙғатты. Аферистарҙың ҡорбаны - бәлиғ булмаған ҡыҙ.
2026 йылдың 26 июлендә полицияның дежур бүлегенә Иванаево ауылында йәшәүсе 40 йәшлек ҡатын, балалар лагеры хеҙмәткәре, 16-24 июль арауығында билдәһеҙ кешеләрҙең өйҙә һаҡланған 800 мең һумдан ашыу аҡсаны урлауҙары тураһында хәбәр иткән. Енәйәтселәр быны 10-сы класты тамамлаған 16 йәшлек ҡыҙы аша башҡарған.
Тикшереү барышында полиция хеҙмәткәрҙәре мутлашыусыларҙың ҡыҙ менән телефон һәм мессенджерҙар аша бәйләнешкә инеүҙәрен асыҡлаған. Улар сиратлап сәскәләр килтереү хеҙмәте, Һанлы үҫеш министрлығы хеҙмәткәрҙәре, ә һуңынан тәфтишсе булып ҡыланғандар. Посылка алыу, ата-әсәһен енәйәт яуаплылығына тарттырыу менән янау һәм аҡсаны тикшереү һылтауы менән аферистар ҡыҙҙы ҡулаҡсаны курьерға тапшырырға күндергән. Осрашыу өй янында булған, аҡсаны тапшырғанда уҡыусы ҡыҙ код һүҙен әйткән.
Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы 4-се өлөшө (ҙур күләмдәге мутлыҡ) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Статьяның санкцияһы ун йылға тиклем иректән мәхрүм итеү язаһын ҡарай.
Әле полиция хеҙмәткәрҙәре енәйәтте ҡылыуҙа ҡатнашыуы ихтимал булған кешеләрҙе асыҡлау буйынса оператив-эҙләү сараларын үткәрә.
Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығы иҫкәртә: бәлиғ булмаған балалар мутлашыусылар алдында иң яҡлауһыҙ категорияларҙың береһе булып ҡала. Аферистар йыш ҡына балаларҙы яҡындары өсөн ҡурҡыуын йәки енәйәт яуаплылығы менән янауҙы файҙаланып, уларҙы аҡса күсерергә йәки курьерға тапшырырға мәжбүр итә.
Ата-әсәләргә балалар менән финанс һәм һанлы хәүефһеҙлек тураһында даими һөйләшеүҙәр алып барыу бик мөһим. Уларға шикле шылтыратыуҙар йәки аҡса талап ителгән хәбәрҙәр килгәндә, шунда уҡ һөйләшеүҙе туҡтатырға һәм һеҙҙең менән бәйләнешкә инергә йәки 102 телефоны буйынса полицияға мөрәжәғәт итергә кәрәклеген аңлатығыҙ.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.