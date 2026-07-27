+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
27 Июля , 08:44

Ҡара "риелтор" әбейҙе алдаған

Стәрлетамаҡта риелтор ҡатын мутлашыу өсөн хөкөм ителде.

Ҡара "риелтор" әбейҙе алдағанҠара "риелтор" әбейҙе алдаған
Ҡара "риелтор" әбейҙе алдаған

Суд асыҡлауынса, 2020 йылдың июлендә ғәйепләнеүсе Стәрлетамаҡта фатир һатып алырға теләгән 1946 йылғы зыян күреүсе менән таныша. Ғәйепләнеүсе зыян күреүсегә килешеүҙе Күп функциялы үҙәктә (МФЦ) рәсмиләштерергә кәрәк тигән ялған мәғлүмәт еткерә һәм унан бер ярым миллион һумдан ашыу аҡса алыуға өлгәшә.

Ҡатын алған аҡсаны фатир хаҡын түләүгә һәм уны зыян күреүсенең милкенә рәсмиләштереүгә тотонорға вәғәҙә бирә. Әммә уның был бурыстарҙы үтәү ниәте булмай. Ул әбейҙең аҡсаһын үҙенә фатир һатып алыуға тотона.

Ғәйепләнеүсе үҙенең ғәйебен өлөшләтә таныны, тиелә судтың матбуғат хеҙмәте хәбәрендә: "Суд уға дөйөм режимлы колонияла 3 йыл 6 айға иркенән мәхрүм итеү язаһын тәғәйенләне. Шулай уҡ суд 220 мең һум күләмендәге процессуаль сығымдарҙы ҡапларға һәм мораль зыян өсөн 600 мең һум аҡсаны түләү тураһында ҡарар сығарҙы.

Фото: https://web.max.ru/-72495441322624

 

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика