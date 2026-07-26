+19 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
26 Июля , 05:02

Водителдәр иғтибарына!

Башҡортостан юлдарында водителдәрҙе күпләп тикшереү бара.

Водителдәр иғтибарына!Водителдәр иғтибарына!
Водителдәр иғтибарына!

Был йәкшәмбе иртәһендә профилактик саралар автомобиль юлдарының түбәндәге участкаларында үткәрелә:

  • М5 «Урал» (1467-се саҡрым);
  • Р-240, М12 трассаһына ҡушылыу участкаһы (6-сы һәм 101-се саҡрымдар);
  • Өфө — Яңауыл (103-сө саҡрым);
  • Өфө — Ырымбур (198-се саҡрым).

Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығының Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһының айырым махсус батальоны хеҙмәткәрҙәре көсәйтелгән режимда водителдәрҙе тикшерә. Улар иҫерек килеш транспорт менән идара итеүселәрҙе, шулай уҡ юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен, шул иҫәптән балаларҙы ташыу ҡағиҙәләрен боҙоусыларҙы асыҡлай.

Тоталь тикшереүҙәр юл хәрәкәте хәүефһеҙлеген тәьмин итеүгә йүнәлтелгән. Туҡтаталар, тип көймәй, аңлап ҡабул итәйек. 

Фото: https://web.max.ru/-70955893563411

 

 

Водителдәр иғтибарына!
Водителдәр иғтибарына!
Водителдәр иғтибарына!
Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика