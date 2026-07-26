Водителдәр иғтибарына!

Был йәкшәмбе иртәһендә профилактик саралар автомобиль юлдарының түбәндәге участкаларында үткәрелә:
Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығының Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһының айырым махсус батальоны хеҙмәткәрҙәре көсәйтелгән режимда водителдәрҙе тикшерә. Улар иҫерек килеш транспорт менән идара итеүселәрҙе, шулай уҡ юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен, шул иҫәптән балаларҙы ташыу ҡағиҙәләрен боҙоусыларҙы асыҡлай.
Тоталь тикшереүҙәр юл хәрәкәте хәүефһеҙлеген тәьмин итеүгә йүнәлтелгән. Туҡтаталар, тип көймәй, аңлап ҡабул итәйек.
Фото: https://web.max.ru/-70955893563411