Тағы үлем хәбәре...

Бөгөн иртән водолаздар Михайловка ауылынан алыҫ булмаған Ерекле күлендә 19 йәшлек егеттең кәүҙәһен тапты.
Аныҡланған мәғлүмәттәр буйынса, фажиғә кисә кис булған. Компания һыу буйында ял итә: егет дуҫтары менән бергә һауа тултырылған матраста йөҙөп йөрөй, әммә ниндәйҙер мәлдә ярға үҙе йөҙөп барып етергә ҡарар итә. Дуҫтары бер аҙ ваҡыт уны күҙәтә, ә һуңынан күҙҙән юғалта.
Йәштәр яҡындағы йыһазландырылған пляжда ҡотҡарыусыға ярҙам һорап мөрәжәғәт итә (үҙҙәре был мәлдә уның ситендә һыу инеү өсөн тәғәйенләнмәгән зонала була). Ҡотҡарыусы ярҙамға ташлана: бер нисә тапҡыр һыуға сума, оҙаҡ эҙләй, егеттең ғүмере өсөн һуңғаса көрәшә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, эҙләүҙәр уңышһыҙ тамамлана. Бөгөн иртән урынға Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты водолаздары барып, егеттең кәүҙәһен ярҙан 25 метр алыҫлыҡта, 3 метр тәрәнлектә тапҡан.
Әлеге ваҡытта оператив-тикшереү саралары үткәрелә.
Был фажиғә һыуҙың тиҙ арала үлемесле хәүеф сығанағына әйләнеүе тураһында тағы бер иҫкәртеү булып тора. Төп ҡағиҙәләрҙе үтәгеҙ:
1. Бары тик йыһазландырылған пляждарҙа ғына һыу инегеҙ.
2. Һауа тултырылған матрас - ҡотҡарыу сараһы түгел. Ел йәки һыу ағымы һеҙҙе тиҙ генә алыҫҡа алып китә ала, ә һауа тултырылған матрас әйләнеп түңкәрелеүе йәки нимәгәлер эләгеп тишелеүе мөмкин. Матраста ярҙан алыҫ китмәгеҙ.
3. Алкоголь һәм һыу һыйышмай. Хатта бер аҙ спиртлы эсемлектәр ҙә реакцияны һәм координацияны кәметә, был һыуҙа йыш ҡына фажиғәле тамамлана.
Әгәр һеҙ һыуҙағы бәхетһеҙ осраҡҡа шаһит булһағыҙ, шунда уҡ 112-гә шылтыратығыҙ.
Фото: https://web.max.ru/-69197923551776